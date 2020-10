Allgemein | STAR NEWS

Sigourney Weaver: Mit 71 ohne Action-Double

DE Showbiz - Bereits 2009 schlüpfte Sigourney Weaver (71) für der Kinohit 'Avatar - Aufbruch nach Pandora' in die Rolle von Dr. Grace Augustine. Für 'Avatar 2' stand die Schauspielerin nun erneut für den Regisseur James Cameron vor der Kamera. Als sie das Drehbuch erhielt, war sie jedoch zunächst erschrocken über die Vielzahl an Unterwasser-Szenen. Ein Tauch-Double kam für Weaver allerdings nicht infrage, also arbeitete sie hart daran, auch mit 71 Jahren ihren Ruf als Actionheldin aufrechtzuerhalten.

Sigourney Weaver räumte ihre Bedenken aus dem Weg

"Ich hatte einige Bedenken, aber dafür war ja das Training gedacht", berichtete sie im Interview mit dem 'T'-Magazin der New York Times. "Und ich wollte es wirklich tun. Ich wollte nicht, dass irgendwer denkt 'Oh, sie ist alt. Das kann sie nicht mehr machen.'"

Zur Verbesserung ihrer Tauch-Fähigkeiten trainierte die Schauspielerin in den Gewässern von Hawaii und Key West in Florida. Beim Training mit Militärexperten lernte sie sogar, den Atem sechs Minuten lang anzuhalten. ""Ich hoffe, dass das, was ich aus dem Universum erhalte, noch unfassbarer ist als alles, was ich mir vorstellen kann", so Weaver weiter. "Ich sage mir nicht wirklich, dass ich etwas nicht schaffen könnte."

Fans müssen sich noch 2 Jahre gedulden

Nach zahlreichen Verschiebungen, zuletzt aufgrund der Covid-19-Pandemie, soll der US-amerikanische Kinostart am 16. Dezember 2022 erfolgen. Avatar 3, 4 und 5 sollen jeweils im Zwei-Jahres-Rhythmus in den Jahren darauf folgen. Der Original-Avatar-Film kam 2009 in die Kinos und spielte weltweit über 2,78 Milliarden US-Dollar ein. Damit war der Kinohit bis Juli 2019 der erfolgreichste Film weltweit nach Einspielergebnissen - bis er von 'Avengers: Endgame' abgelöst wurde.