Show-Hammer: Kommt Dieter Bohlen zu ‚DSDS‘ zurück?

DE Deutsche Promis - Geht es nicht ohne den Poptitan? Berichten zufolge soll Dieter Bohlen (68) zu 'Deutschland sucht den Superstar' zurückkehren — nur etwas über ein Jahr, nachdem RTL den Produzenten und Musiker aus der Jury kickte.

Florian Silbereisen konnte das Ruder nicht herumreißen

Wir erinnern uns: Im März 2021 hieß es von Seiten des Senders, dass man bei "DSDS' und 'Das Supertalent' künftig ohne den Modern-Talking-Star plane. "Es lag nicht am Geld, ich bin auch nicht ausgerastet", erklärte Dieter in einem Instagram-Video. "RTL will einen neuen Weg gehen, familienfreundlicher werden. Da hat ein Revoluzzer wie ich nichts mehr zu suchen. Aber ich bin so wie ich bin und da werde ich mich auch nicht ändern." Als neuen Publikumsmagneten holte man Schlagerstar Florian Silbereisen (40) ins Boot — der 'Traumschiff'-Kapitän sollte den Show-Dampfer wieder flott machen und die sinkende Quote auffangen. Die Hoffnung erfüllte sich nicht. Jetzt meldet das Branchenmagazin 'dwdl.de', dass man erste Informationen aus der 'Bild'-Zeitung bestätigt sähe — Dieter Bohlen soll angeblich zurückkehren.

Keine Quote ohne Dieter Bohlen

Bei RTL habe man sich noch nicht geäußert, ob Dieter Bohlen tatsächlich vor einem sensationellen Comeback steht. 'Bild' will indes erfahren haben, dass der Poptitan bereits einen entsprechenden Vertrag unterschrieben hat und in der kommenden Staffel wieder mit gnadenlosen Sprüchen die Hoffnungen von Möchtegern-Popstars zerlegt. "Man hat festgestellt, dass 'DSDS', wenn überhaupt, nur mit Dieter hinhaut", zitiert das Blatt einen Mitarbeiter des Senders. Dort beobachten Kenner*innen der Branche eine Orientierungslosigkeit bei der Neuausrichtung.

Nebenbei kommen jetzt natürlich auf Fragen auf, wie es mit Florian Silbereisen weitergeht. Den netten Schlager-Mann und Ätz-Dieter Seite an Seite am Jurypult kann sich wohl keiner so recht vorstellen. Zudem soll der Sender noch nicht mit dem Moderator gesprochen haben. Es bleibt also spannend, wie es weitergeht mit 'DSDS' und Dieter Bohlen.

Bild: Henning Kaiser/picture-alliance/Cover Images