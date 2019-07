Allgemein | STAR NEWS

Shawn Mendes und Camila Cabello heizen Dating-Gerüchte weiter an

In dem Musikvideo zu ihrer gemeinsamen Single ‘Señorita’ ging es ganz schön heiß her, was Fans zu der Frage veranlasste: Läuft da etwa was zwischen Shawn Mendes (20) und Camila Cabello (22)? Neue Fotos der beiden Pop-Stars deuten ganz darauf hin.

Shawn Mendes und Camila Cabello beim Independence-Day-Date

Paparazzi erwischten die beiden dabei, wie sie am Mittwochabend händchenhaltend und lachend durch West Hollywood spazierten. 'ET Canada' veröffentlichte die Bilder von Camila und Shawn, die ganz nach einem Date aussehen. Die 'Havana'-Sängerin trägt auf den Fotos einen rückenfreien, tief ausgeschnittenen, schwarzen Jumpsuit, und auch Shawn hatte sich mit schwarzer Hose, polierten Schuhen und gestreiftem Hemd herausgeputzt. Instragram-Stories vom Tag darauf zeigen die beiden außerdem beim Relaxen am Pool. Auch den Independence Day - einem der wichtigsten Feiertage der USA - verbrachten die beiden also allem Anschein nach zusammen.

Seit Jahren befreundet

Sprecher der Sänger lassen die vielsagenden Bilder bisher unkommentiert, dürften die Gerüchte um eine Beziehung der beiden Jung-Stars damit aber nur noch weiter anheizen. Zuletzt hatte das Musik-Video zu 'Señorita' für Gesprächsstoff gesorgt, denn darin kommen sich Shawn und Camila bei heißen Tanzeinlagen und einer gemeinsamen Nacht im Hotel-Zimmer ganz schön nahe. Dass die Kubanerin sich kurze Zeit später von ihrem Freund Matthew Hussey trennte, brachte die Gerüchte endgültig zum Überkochen. Befreundet sind Shawn Mendes und Camila Cabello indes schon seit einigen Jahren. Schon im Jahr 2015 kollaborierten die beiden bei der Single 'I Know What You Did Last Summer'. Auf eine offizielle Bestätigung, ob wirklich mehr zwischen den beiden läuft, darf man gespannt sein.

