Sharon Osbourne: Pläne für ein Ozzy-Museum

DE Showbiz - Sharon Osbourne (70) räumt auf: Die Ehefrau von Rockstar Ozzy Osbourne (74) hat einiges beizutragen zu einem geplanten Museum, welches den Black-Sabbath-Frontman ehren und junge Musiker*innen inspirieren soll.

Sharon Osbourne sammelte Ozzys Erinnerungen

"Ich hatte viel zu tun damit, Daddys Memorabilien zusammenzutragen vor der Eröffnung", sagte sie zu den gemeinsamen Kindern Kelly (38) und Jack (37). "All seine Auszeichnungen, Bühnen-Outfits, Poster für das Museum. Ich habe so viele Erinnerungsstücke." Das neue Museum soll auch interaktive Elemente bieten, dazu eine umfangreiche Sammlung von Artefakten, die Ozzys 55 Jahre umspannende Karriere illustrieren, vom Beginn mit Black Sabbath in den 1960er Jahren bis zu seiner Solokarriere. Sharon hofft, dass dieses Museum junge Musiker*innen inspirieren kann.

Inspiration für die Stars von morgen

"Es geht mehr um die Ausbildung für Musiker und Künstler, die sehen wollen, dass man bei Null anfangen kann – und wenn man hart genug arbeitet, erreicht man dann so etwas", erklärte sie. "Es wird ein Café geben und jedes Instrument, dass du dir nur vorstellen kannst. Studenten werden kommen und es wird Musikunterricht geben, weil es den in Schulen nicht mehr gibt. Freunde, andere Musiker, werden wir auch reinholen." 2019 gab es in der Birmingham Music & Art Gallery bereits eine Ausstellung zum 50-jährigen Jubiläum von Black Sabbath, und dank Sharon Osbourne soll das neue Museum Ozzy Osbourne unsterblich machen.

