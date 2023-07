Allgemein | STAR NEWS

Sharlely Beckers Rausch-Beichte: „Ich konnte gar nicht betrunken genug werden, um diesen Mann zu vergessen“

DE Deutsche Promis - Sharlely Becker (47) nimmt kein Blatt mehr vor den Mund. Zwar war das Model schon immer die redefreudigste unter den Ex-Partnerinnen des ehemaligen Tennis-Stars Boris Becker, doch im Vorfeld einer neuen Doku über den gefallenen Sportler gibt es intimste Details.

Jetzt sprechen die anderen

Anfang August soll die in Großbritannien gedrehte Doku 'The Rise And Fall Of Boris Becker' beim britischen Streamingdienst ITVX zu sehen sein. In Deutschland zeigt Paramount+ die Produktion. Darin wird das Bild des einstigen Superstars durch die Augen seiner Weggefährt*innen gezeichnet, darunter auch Sharlely, kurz Lilly genannt. Sie und Boris heirateten 2009, trennten sich vor fünf Jahren. Der gemeinsame Sohn Amadeus (13) stammt aus dieser Ehe, die mit Anlaufschwierigkeiten begann. In der Doku berichtet sie von der vorübergehenden Trennung, als Boris sich Alessandra Meyer-Wölden (40) verlobte. Sharlely ging durch die Hölle.

Wie Sharlely Becker Boris vergessen wollte

"Ich musste nach Ibiza. Ich fühlte mich noch nie so hässlich, alt und ungewollt. Der Schmerz sollte weggehen", so Sharlely Beckers Erinnerung laut 'Bild'. "Ich versuchte jeden Mushroom, jeden Alkohol, jede Droge auf Ibiza. Ich konnte gar nicht betrunken genug werden, um diesen Mann zu vergessen." Schließlich das vermeintliche Happy End: Boris kehrte zu ihr zurück.

Trotz Trennung vor fünf Jahren sind Lilly und Boris Becker übrigens noch immer nicht geschieden. Laut Lillys Anwältin "gibt es keinen neuen Stand". Derweil scheint er mit seiner neuen Freundin Lilian de Carvalho Monteiro große Pläne zu haben. Als er in seiner Instagram Story im Rahmen einer Frage- und Antwort-Stunde gefragt wurde: "Heiratsantrag?" kam ein "Shhhhhh" zurück. Sowas geht aber nur, wenn er sich von Sharlely Becker scheiden lässt.

