Allgemein | STAR NEWS

Shane MacGowan geht es besser: Pogues-Frontman aus dem Krankenhaus entlassen

DE Showbiz - Shane MacGowan (65) wurde aus dem Krankenhaus entlassen, nachdem er mehrere Monate wegen einer Entzündung, über die nichts Näheres bekannt wurde, behandelt wurde und sogar auf der Intensivstation landete – viele fürchteten um das Leben des Pogues-Sängers. Doch Ehefrau Victoria Mary Clarke postete am Mittwochabend (22. November), dass es dem Star besser geht und er nun endlich nach Hause kommen kann.

Ehefrau von Shane MacGowan ist erleichtert

"Shane ist aus dem Krankenhaus raus!" postete Victoria überglücklich auf X/Twitter. "Wir sind zutiefst und für immer dankbar, die Ärzt*innen, Pfleger*innen und die Belegschaft des St Vincent’s sind die besten! Und ein besonderer Dank an Tom Creagh und Brian für eure Hilfe." Dieses Posting sorgte für noch mehr Zuversicht, nachdem Victoria eine Woche zuvor vermelden konnte, dass es ihr Mann "sich heute schon viel besser fühlt!" Und sie schrieb: "Ich bin allen so dankbar, die sich dafür eingesetzt haben, dass er Weihnachten zuhause ist!"

Prominente Besucher wünschten Shane Glück

Zahlreiche Prominente, darunter Bono und the Edge von U2, Bruce Springsteen und Imelda May, waren in den vergangenen Wochen in das St Vincent’s Hospital in Dublin gekommen, um Shane zu besuchen und ihm Mut zu machen – vermutlich auch in der stillen Sorge, es könnte ein Abschiedsbesuch werden. Der in England geborene Sänger irischer Eltern, der mit seiner Band irischen Folkklängen einen neuen, rockigen Sound verpasste, kämpfte bereits früher mit gesundheitlichen Problemen. Zuletzt war er im Dezember 2022 mit einer Enzephalitis im Krankenhaus gelandet; die seltene Gehirnentzündung lässt das Gehirn lebensbedrohlich anschwellen. Nachdem er sich 2015 das Becken und 2020 ein Knie brach und sich einen Bänderriss zuzog, ist Shane MacGowan zudem auf einen Rollstuhl angewiesen – aber unterkriegen lässt er sich so schnell nicht.

Bild: @victoriamary/X/Twitter

Weitere Artikel