Shahak Shapira v Deutsche Bahn: Am Bahnsteig floss Blut

DE Deutsche Promis - Die Deutsche Bahn macht zurzeit vor allem Negativschlagzeilen. Verspätungen und Ausfälle sind an der Tagesordnung, Passagier*innen aus ganz Deutschland haben Horrorgeschichten zu erzählen. Bei ihnen reiht sich jetzt auch Shahak Shapira (35) ein.

Eine kaputte Tür nach der anderen

Der Comedian wollte umweltbewusst die Strecke zu einem Auftritt mit der Bahn zurücklegen, doch statt dessen holte er sich eine blutige Hand. "iPhone kaputt. Kamera kaputt. Finger kaputt. Hose kaputt. Knie kaputt. Shahak kaputt", fasste er das Drama am Bahnhof in Prien am Chiemsee zusammen. Doch was genau war passiert? "Danke @DB_Bahn und die anständigen Schaffner, die gesehen haben, dass die Tür des Zugs nicht auf ging, und die nächste auch nicht, und dann einfach losgefahren sind, während ich sie rief und versuchte, die Tür zu öffnen um einzusteigen", tweetete Shahak über den Zwischenfall. "Also: wollte in die Bahn einsteigen. Tür ging nicht auf. Ich renne zur nächsten. Tür geht auch nicht auf. Signalisiere das dem Schaffner. Er steigt einfach ein. Ich versuche die Tür weiter auf zu kriegen. Zug fährt los. Ich rutsche auf dem nassen Boden aus."

Shahak Shapira war rechtzeitig am Bahnhof

Shahak Shapira versah sein Posting mit Bildern einer blutigen Hand und eines zertrümmerten Smartphones. Doch nicht alle Nutzer*innen zeigten Verständnis für den so Gebeutelten. "Das klingt, als hättest du die Bahn verpasst und hast es trotz besseren Wissens trotzdem probiert", lautete ein Einwurf. Das ließ Shahak allerdings nicht auf sich sitzen: "Nur um es unmissverständlich klar zu machen: ich war nicht zu spät, ich war 10 min vorher da, die Bahn hatte Verspätung. Ich konnte nicht einsteigen, weil die Tür nicht auf ging. Die waren wohl gestresst und wollten nicht warten, bis ich zu einer funktionierenden Tür lief."

Die Bahn reagierte bereits und forderte den Comedian auf, sich mit dem Kundendienst in Verbindung zu setzen. Doch so ganz zufrieden war Shahak Shapira damit nicht: "Wie wär’s wenn ihr mal auf mich zukommt anstatt so vorgefertigte Antworten zu copy+pasten?"

Bild: Horst Galuschka/picture-alliance/Cover Images

