Serena Williams: Keine Fragen über Meghan bitte!

DE Showbiz - Serena Williams (38) ließ sich nicht über ihre Freundin Meghan (38) ausfragen, als sie an der neuesten Ausgabe von Naomi Campbells (39) YouTube-Serie mitwirkte. Ihr demonstratives Ausweichen bei allen Versuchen, sie zum Plaudern zu bringen, war durchaus komisch.

Serena Williams kann schweigen

In der neuen Folge von 'No Filter With Naomi', die seit Montag (20. April) zu sehen ist, plauderte Model-Legende Naomi mit den Tennis-Schwestern Serena und Venus Williams (39). Zunächst ging es um den Sport – um das erste Match, das die beiden gemeinsam bestritten und um die mangelnde ethnische Vielfalt in der Tenniswelt.

Als Naomi jedoch aus aktuellem Anlass Fragen zu Herzogin Meghan stellen wollte, gab sich Serena extrem wortkarg. "Freust du dich, dass deine Freundin nach Amerika gezogen ist?" wollte Naomi wissen und legte zur Verdeutlichung nach, dass sie von Prinz Harrys Ehefrau Meghan sprach.

"Ich weiß nicht, wovon du redest, ich weiß darüber nichts. Hab sie nie gesehen, nie von ihr gehört, kenne sie nicht", antwortete Serena, bevor alle drei loslachten. Eine elegante Art, um deutlich zu machen, dass aus ihr nichts herauszukitzeln ist.

Freundinnen seit zehn Jahren

Serena und Meghan trafen sich vor zehn Jahren zum ersten Mal und freundeten sich schnell an. Meghan und Harry luden Serena zu ihrer königlichen Hochzeit 2018 ein und Meghan feuerte ihre Freundin immer wieder bei wichtigen Matches an.

Prinz Harry und seine Frau zogen erst vor wenigen Wochen nach Los Angeles, aber derzeit verhindert der Corona-Lockdown, dass die Freundinnen sich treffen können. Dass Serena gerade jetzt, wo Meghans Kampf mit der Klatschpresse in eine neue Runde geht, kein neues Material liefern will, zeigt eigentlich nur, dass sie eine echte Freundin ist.