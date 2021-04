Allgemein | STAR NEWS

Senta Berger: Schmerzhafte Erinnerungen an sexuelle Übergriffe bei Dreharbeiten

DE Deutsche Promis - Senta Berger (79) wollte nie auf ihre Schönheit reduziert werden, betont sie und erinnert sich, dass die von der #MeToo angeprangerten sexuellen Attacken leider auch in ihrer Karriere immer wieder ein Thema waren.

Zanuck war wie Harvey Weinstein

Das Thema #MeToo ist Senta Berger nur allzu vertraut, denn in ihrer Karriere erlebte sie immer wieder sexuelle Gewalt. Die reichte vom Kniff in den Po hinter dem Theatervorhang bis zu einem Vergewaltigungsversuch ihres Co-Stars O.W. Fischer (✝︎88) bei den Dreharbeiten zu 'Es muss nicht immer Kaviar sein'. "Danach hätte ich eigentlich sagen müssen: Ich kann morgen nicht mit Ihnen drehen und diesen Film nicht mit Ihnen machen", sagte sie gegenüber der 'Zeit' und erklärte, sie habe stattdessen mit dem Star, der sie auch mehrfach schlug, kein privates Wort mehr gewechselt.

Der Hollywood-Produzent Darryl Zanuck (✝︎77) lockte Senta Berger in New York in ein Hotelzimmer, wo er sie nur mit einem Bademantel bekleidet bedrängte. "Eine Harvey-Weinstein-Figur", erklärte Senta Berger, die von Kollegin Natalie Wood erfuhr, dass dies nichts Ungewöhnliches sei.

Senta Bergers Begegnung mit Kirk Douglas

In Hollywood habe Superstar Kirk Douglas (✝︎103) versucht, sie gegen ihren Willen zu küssen. Als sie auswich, reagierte er mit den Worten "Your people killed my people" (Deine Leute haben meine Leute getötet), die auf seine russisch-jüdischen Wurzeln anspielten. 15 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg sei es für sie generell schwierig gewesen, als Deutsche akzeptiert zu werden. Weil in Deutschland bessere Rollen winkten, kehrte sie zurück.

Im Verhältnis zwischen Männern und Frauen und im Umgang mit Missbrauch gebe es immer noch reichlich Verbesserungsbedarf, findet die Schauspiellegende. "Aber meiner Ansicht nach wird zu viel über die Sprache und Gendersternchen diskutiert und zu wenig über die realen Verhältnisse. Und zu viel über Schauspielerinnen und zu wenig über Putzfrauen oder Busfahrerinnen", sagte Senta Berger.

Bild: FrankHoermann/SVEN SIMON/picture-alliance/Cover Images