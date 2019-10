Allgemein | STAR NEWS

Seltener Schnappschuss: Diane Kruger entzückt mit Baby-Foto

DE German Stars - Im November 2018 kam die Tochter von Diane Kruger (43) und Norman Reedus (50) auf die Welt. Doch zum großen Bedauern ihrer Fans hält die Schauspielerin ('Das Vermächtnis der Tempelritter') ihr Privatleben streng geheim und verrät auch kaum etwas über ihre Kleine. Fotos gibt es nur ganz selten und die raren Bilder zeigen niemals das Gesicht des Nachwuchses.

Diane Kruger schwelgt im Mutterglück

Doch jetzt hat Diane einen süßen Schnappschuss auf Instagram geteilt, der sie mit ihrer Tochter zeigt - natürlich sieht man die Kleine nur von hinten. Während die Schauspielerin in die Kamera blickt, schmiegt sich ihre Tochter an ihr Gesicht. "Mein Ein und Alles“, schreibt die stolze Mama unter das Foto.

Zuletzt hatte sie im August ein Familienbild gepostet, auf dem Norman die Kleine auf den Schultern spazieren trägt. Beide sieht man nur von hinten, doch der Kommentar ist ebenso herzerweichend wie der vom aktuellen Post. "Alles, was ich je brauchen werde“, kommentierte sie.

Diane Kruger bittet um Privatsphäre

Kurz nach der Geburt hatten Diane und ihr Partner ein öffentliches Statement auf Instagram herausgegeben, in dem sie darum baten, die Privatsphäre ihrer Familie zu respektieren und ihre Entscheidung begründeten, keine Fotos von ihrer Tochter zu posten. "Wir verstehen zwar, dass einige Menschen gerne ein Bild von unserer Tochter sehen möchten, wir als Eltern wollen aber nichts weiter, als es ihr zu ermöglichen, mit Privatsphäre und in Sicherheit aufzuwachsen. Bitte versetzt euch in unsere Situation. Wir sind wie alle Eltern, die das Beste für ihr Kind wollen“, erklärte Diane Kruger.

