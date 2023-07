Allgemein | STAR NEWS

Selma May: ‘GNTM’-Zweite lebt auf dem Catwalk ihren Traum

DE Deutsche Promis - Selma May (19) musste zwar zusehen, wie Vivien Blotzki ihr den fast sicher geglaubten Siegertitel bei der diesjährigen ‘Germany’s Next Topmodel’-Staffel vor der Nase wegschnappte, aber auf ihren Traum von der Modelkarriere muss sie trotzdem nicht verzichten. Am Dienstag (11. Juli) lief sie für Kilian Kerner bei der Berlin Fashion Week.

Eine andere Welt

Dass sie als Model und nicht länger als eines von Heidis Mädchen die Ehre hat, bei dem Event zu laufen, macht Selma glücklich: “Man ist in einer ganz anderen Welt. Ich bin dann sehr konzentriert“, erklärte sie gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. “Es fühlt sich an wie ein kleiner Traum, der in Erfüllung geht, wenn man in der Designer-Kleidung über den Laufsteg läuft.“ Manche Outfits ähnelten eher Kunstwerken als Kleidungsstücken, zudem seien sie oft unerschwinglich teuer.

Selma May liebt die Abwechslung

Dass Selma May bei Modenschauen immer wieder in andere Rollen schlüpfen kann, gefällt dem Model aus Düren besonders: “Mal kann ich ganz cool aussehen und manchmal wie eine Prinzessin“, sagte sie. Auch das Posieren vor der Kamera macht ihr Spaß: “Ich habe mich schon immer vor der Kamera sehr wohl gefühlt“, verriet sie. Dass ihr neuer Job so abwechslungsreich ist und viel Flexibilität erfordert, spornt Selma nur noch mehr an: “Da habe ich einen Anruf bekommen, dass ich in einer halben Stunde auf der anderen Seite der Stadt sein muss, um bei einem Musikvideo mitzumachen“, ezählte sie. “Es ist genau das, was mir Spaß macht.“ Und in ihrer Instagram Story verrät sie, wie sie das durchhält: “Kurzen Powernap gehabt und jetzt geht’s weiter!“ Das beschreibt die positive Attitude von Selma May perfekt.

Bild: picture alliance / Eventpress | Eventpress Fuhr

