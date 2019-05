Allgemein | STAR NEWS

Selma Blair: So schwierig ist ihr Alltag mit MS

Im Oktober letzen Jahres teilte die Schauspielerin Selma Blair (46, 'Lost in Space') öffentlich mit, an Multipler Sklerose erkrankt zu sein. Auf Instagram lässt sie nun ihre Fans an ihrem täglichen Kampf teilhaben. Am Freitag [3. Mai] postete Selma ein Foto von sich, das sie im Bett in eine Decke gewickelt zeigt, im Arm hat sie einen Teddybär. Dazu beschreibt sie ihre Symptome und Nebenwirkungen der Behandlung, die sie gerade durchmacht:

"Hier ist die Wahrheit. Mir ist furchtbar übel. Ich übergebe mich ständig und all die anderen Dinge, über die man öffentlich nicht spricht."

Selma Blair zeigt sich kämpferisch

Die Schauspielerin sprach auch darüber, wie die Krankheit die Beziehung zu ihrem Sohn Arthur (7) in Mitleidenschaft gezogen hat. "Mein Sohn ist weggerannt. Vor mir. Ich muss ihn in die Schule bringen. Die medizinische Behandlung erfordert ihren Tribut", fügt sie hinzu.

Doch Selma ist entschlossen, eine positive Einstellung aufrechtzuerhalten – für sich und für ihren Sohn. "Ich werde das überstehen. Wir werden es. Das wird vorübergehen." Außerdem sei sie froh, dass es sie selbst und nicht Arthur getroffen habe. Dennoch räumt sie abschließend ein: "Ich kann mir nicht vorstellen, mich irgendwann wieder okay zu fühlen."

Erleichterung nach der Diagnose

Schon zuvor sprach die Darstellerin auf Instagram über ihre gesundheitlichen Probleme: "Ich bin behindert. Ich falle manchmal hin. Ich lasse Dinge fallen. Meine Erinnerung ist nebelig…. Aber wir schaffen das. Ich lache und weiß doch nicht genau, was ich wir machen werden. Aber ich werde mein Bestes geben."

Als die Ärzte endlich den Grund für ihren schlechten gesundheitlichen Zustand herausgefunden hatten, war Selma Blair zunächst erleichtert.

"Ich habe geweint. Ich hatte so viele Tränen – aber keine Tränen der Angst, sondern Tränen des Wissens, dass ich einem Körper nachgeben muss, der die Kontrolle verloren hat", verriet sie im Februar 2019 in ihrem ersten Fernsehauftritt bei 'Good Morning America' nach Bekanntgabe der Diagnose.

