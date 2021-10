Allgemein | STAR NEWS

“Sehr charismatisch”: Zendaya schwärmt von Spider-Man Tom Holland

DE Showbiz - Wo sich Kollegen gut verstehen, herrscht ein tolles Arbeitsklima: Wenn es danach geht, muss der Set der letzten 'Spider-Man'-Filme ein Traum-Arbeitsplatz sein, denn die beiden Haupt-Akteure kommen prächtig miteinander aus, wie Zendaya (25) in einem Interview versicherte.

Zendaya fühlt sich wohl mit ihrem Kollegen

Das gute Verhältnis zum Superhelden-Darsteller Tom Holland (25) geht sogar so weit, dass beiden eine Beziehung nachgesagt wird, was beide jedoch nie bestätigt haben. Im Juli wurden sie allerdings von Paparazzi küssend in Los Angeles erwischt. Und jetzt schwärmte Zendaya im Gespräch mit 'InStyle' in den höchsten Tönen über ihren Co-Star."Er ist so lustig. Sehr charismatisch, und er schafft es, dass jeder sich in seiner Gegenwart wohl fühlt." Zudem bewundert die Schauspielerin, wie Tom mit dem Druck umgeht, eine so legendäre Rolle zu spielen,

Tom Holland will Perfektion

"Er liebt es, Spider-Man zu sein. Das ist eine große Verantwortung, denn man hat die Rolle des Superhelden, wo immer man auftaucht. Für ein Kind, welches zufällig vorbeikommt, ist man Spider-Man. Ich glaube, damit geht er so gut um. Und wenn man ihn bei der Arbeit sieht, ist er Perfektionist." Tom Holland legt großen Wert darauf, alles richtig zu machen, fuhr Zendaya fort. "Ich habe dabei zugeschaut, wie er den ganzen Tag eine Kampfszene aufnahm, was anstrengend ist. Er übte eine Bewegung, ging zum Monitor, schaute sie sich an und sagte: 'Das kann ich noch besser machen.' Ich erwiderte: 'Mann, du hast es schon richtig gemacht'. Aber er will, dass alles perfekt ist, und das schätze ich an ihm." Kein Wunder also, dass Zendaya von Tom Holland schwärmt!

Bild: ROGER WONG/INSTARimages.com

Weitere Artikel