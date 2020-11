Allgemein | STAR NEWS

Sean Connery: Ein Teil seiner Asche kehrt nach Schottland zurück

DE Showbiz - Sean Connery kommt nach Hause. Der legendäre James-Bond-Darsteller war Ende Oktober im Alter von 90 Jahren verstorben. Jetzt hat seine Witwe Micheline Roquebrune (91) verkündet, dass er in seiner Wahlheimat Bahamas eingeäschert wird. Doch ein Teil seiner Asche soll in seine alte Heimat zurückkehren und den Wünschen des Stars gemäß in Schottland verstreut werden.

"Das war sein letzter Wunsch"

In einem Interview mit der 'Scottish Mail' am Sonntag erklärte Micheline: "Wir werden Sean nach Schottland zurückbringen. Das war sein letzter Wunsch. Er wollte, dass seine Asche auf den Bahamas und auch in seiner Heimat verstreut wird." Außerdem hofft sie, im gleichen Zuge eine Gedenkfeier für ihren verstorbenen Ehemann organisieren zu können, ein genaues Datum steht aufgrund der Pandemie jedoch noch nicht fest. "Wir würden gern eine Gedenkfeier für ihn in Schottland organisieren, das ist unsere Hoffnung. Aber wir können nicht sagen, wann genau das passieren wird." Sean Connerys Witwe fügte hinzu, dass sie in das Geburtsland ihres Ehemannes fliegen würde, sobald die Covid-19-Pandemie abflauen würde und das Reisen wieder sicher sei.

Sean Connery litt an Alzheimer

Der in Edinburgh geborene Schauspieler hatte in seinen letzten Lebensjahren an Demenz gelitten und war friedlich im Kreise seiner Familie in seiner karibischen Heimat eingeschlafen. Er habe sich seit einer Weile nicht mehr gut gefühlt, erklärte Sean Connerys Sohn Jason nach seinem Ableben: "Ein trauriger Tag für alle, die meinen Vater kannten und liebten, und Menschen in aller Welt, die seine wunderbare Gabe als Schauspieler genossen haben."

