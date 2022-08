Allgemein | STAR NEWS

Schwere Vorwürfe gegen Sylvester Stallone: Hat er eheliche Vermögenswerte versteckt?

DE Showbiz - Hat Sylvester Stallone (76) versucht, angesichts einer bevorstehenden Scheidung Vermögenswerte zu verbergen? Das behauptet zumindest seine Noch-Frau Jennifer Flavin (54). Der 'Rocky'-Darsteller bestreitet die Vorwürfe.

Wo ist das Geld?

Das ehemalige Model hatte am 19. August nach 25 Jahren die Scheidung eingereicht. Als Begründung gab sie an, dass die Ehe "unwiederbringlich kaputt" sei. Das Paar hatte 1997 geheiratet. In den in Palm Beach County in Florida eingereichten Gerichtspapieren hieß es unter anderem: "Der Ehemann hat Handlungen vorsätzlicher Verschwendung, Erschöpfung und/oder Vergeudung der ehelichen Vermögenswerte vorgenommen, welche negative wirtschaftliche Folgen auf das eheliche Vermögen haben." Doch am Montag (29. August) reagierte Sylvester auf die von seiner Frau erhobenen Vorwürfe. Er habe sich keiner der Punkte schuldig gemacht.

Sylvester Stallone bestreitet Vorwürfe

Sylvester Stallone stimmt jedoch mit Jennifer Flavin überein, dass die Ehe nicht mehr zu retten ist und hat keinerlei Einwände gegen ihren Antrag erhoben, ihren Mädchennamen wieder herzustellen. Allerdings erhob er Einspruch gegen ihren Antrag auf "alleinige Nutzung" des gemeinsamen Anwesens in Palm Beach. Nimmt die Scheidung, die ursprünglich sehr friedlich abzulaufen schien, jetzt eine Wendung. Erst vor wenigen Tagen hatte Jennifer noch erklärt: "Während wir nicht länger verheiratet sind, werde ich die mehr als 30 Jahre währende Beziehung, die wir hatten, immer in Ehren halten." Auch der Schauspieler hatte bestätigt, dass es keinen Streit gegeben habe. "Wir haben uns einfach in verschiedene Richtungen entwickelt", so Sylvester Stallone.

Bild: Abby Grant/Cover Images