Schwangerschaft mit Nebenwirkungen: Was Chryssanthi Kavazi alles durchmacht

DE Deutsche Promis - Chryssanthi Kavazi (34) und ihr Ehemann, Schauspieler und Sänger Tom Beck (45), freuen sich auf ihr zweites Kind. Doch mit Chrissis Schwangerschaftsproblemen ist nicht zu scherzen, denn die Schauspielerin leidet unter Schwangerschaftsdemenz.

Chryssanthi Kavazi vergisst ihren Text

"Ich habe die krasseste Schwangerschaftsdemenz die es gibt", klagte der GZSZ-Star auf Instagram. Ihre Texte kann sie sich kaum noch merken, und was sie beim Dreh von sich gibt, ist bisweilen der reinste Wortsalat: "Ich sage auch so viel durcheinander, das macht alles gar keinen Sinn! " Und falls ihre sonst absolut klaren Wortbeiträge auf Social Media gerade etwas schräg klingen, sollen sich die Fans bitte nicht wundern: "Ich bin gerade irgendwie der deutschen Sprache nicht mehr mächtig, dafür möchte ich mich jetzt schon mal entschuldigen, da müssen wir alle durch", erklärte die deutsche Schauspielerin mit griechischen Wurzeln.

Vorfreude aufs Baby

Um so wichtiger, dass Chryssanthi Kavazi einen guten Platz findet, um sich auf ihre ‘GZSZ’-Texte zu konzentrieren, wo ihr dreijähriger Sohn sie nicht ablenkt – das ist in der Regel das Badezimmer: "Das ist der einzige Raum, wo ich meine Ruhe habe. Seitdem ich Mama bin, hat das Bad so einen anderen Stellenwert bekommen", verriet sie auf Instagram. Und allzu besorgt ist Chrissa zum Glück nicht – die Vergesslichkeit soll vorübergehender Natur sein. Darum freut sie sich auf Baby Nummer zwei und genießt ihre Schwangerschaft: "Ist ja nicht mein erstes Mal, dass ich Mama werde, aber gefühlt fühlt es sich wieder so an und alles fängt von vorn an", sagte Chryssanthi Kavazi zu RTL.

