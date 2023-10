Allgemein | STAR NEWS

Schwangere Chryssanthi Kavazi: Wie lange ist sie noch bei ‘GZSZ’ zu sehen?

DE Deutsche Promis - Chryssanthi Kavazi (34) hat vor einigen Tagen verkündet, dass sie ihr zweites Kind erwartet und wurde überschüttet mit guten Wünschen. Damit hat die Schauspielerin ('Gute Zeiten, schlechte Zeiten') gar nicht gerechnet.

“Das war wirklich herzallerliebst”

Es ist ja schließlich nicht "das erste Mal, dass ich Mama werde", gab sie freudestrahlend gegenüber RTL zu bedenken, aber sie lässt sich von der Begeisterung mitreißen. "Wir haben so viele Glückwünsche bekommen und das war wirklich herzallerliebst", freute sich die ausgebildete Industriemechanikerin zusammen mit ihrem Mann Tom Beck (45, 'Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei'). Beide bekamen 2019 schon einen kleinen Sohn und dieser freut sich nach Aussage seiner Mutter schon "tierisch" auf sein Geschwisterchen.

Chryssanthi Kavazi macht erstmal weiter bei 'GZSZ'

Für ‘GZSZ’-Fans ist ihre Schwangerschaft ein zweischneidiges Schwert, denn sie müssen fürchten, dass die temperamentvolle Serienfigur Laura bald von der Bildfläche verschwindet. Aber da beruhigt Chryssanthi Kavazi: "Erstmal bin ich noch vor der Kamera bei ‘GZSZ’ und werde als Laura noch ein bisschen im Kiez rumhängen, Faxen machen, frech sein, aber auch lieb." Sie hat auch gerade ein Spielfilmspecial der Serie abgedreht. Die Handlung spielt in Paris und dort ließ sich die zukünftige Zweifach-Mama für Instagram vor dem Eiffelturm im Hinterrund ablichten. "Endlich wieder in Paris, mittlerweile eine meiner Lieblingsstädte in Europa!" schrieb sie zum Foto und bedankte sich noch einmal artig: Von Herzen nochmal vielen Dank für diese unfassbar lieben und zahlreichen Glückwünsche!"

In dem Spielfilmspecial hat ihre Laura einiges Dubioses vor und ihr Liebster John wird davon mitgerissen. "Laura verfolgt einen Plan, den sie in der Hauptstadt der Liebe endlich vollenden möchte – für sich selbst, für John und für ihre gemeinsame Zukunft? Das wird sich zeigen!" rührte Chryssanthi Kavazi in einer Pressemeldung die Werbetrommel.

Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Nicole Kubelka/Geisler-Fotopress

