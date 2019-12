Allgemein | STAR NEWS

Schwangere Angelina Heger: Ihre Follower dürfen sich auf mehr Babybauchbilder freuen

DE German Stars - Das waren schöne News: Anfang der Woche (9. Dezember) enthüllten Angelina Heger (27) und ihr Lebensgefährte Sebastian Pannek (33) auf Instagram, dass sie ein gemeinsames Kind erwarten.

Follower dürfen an der "Reise" teilhaben

Doch es kommt noch besser: Jeder von Angelinas 637.000 Instagram-Followern darf sich ab sofort auf weitere Updates aus der Welt der Schwangeren freuen.

In ihrem aktuellen Instagram-Beitrag schreibt die Brünette an ihre Abonnenten gerichtet: "Wir können unser Glück selbst kaum glauben und sind so unendlich dankbar für das schönste Geschenk auf Erden. Bisher lief die Schwangerschaft absolut perfekt. Wir werden euch in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten etwas an unserer Reise teilhaben lassen und natürlich kommen wir auch nochmal darauf zurück, was wir bereits schon erleben durften, wie weit ich bin und so weiter."

Aus Bachelor und Bachelor wird Babyglück

Angelina Heger hatte sich 2014 um das Herz des Bachelors Christian Tews beworben und es immerhin ins Finale geschafft. Drei Jahre später war Sebastian Pannek dann der Bachelor und entschied sich zunächst für Clea-Lacy Juhn.

Im Juli dieses Jahres hatten Heger und Pannek ihre Beziehung öffentlich gemacht. Ihr Nachwuchs ist mehr als willkommen, wie Angelina Heger auf Instagram betonte, als sie ihre Follower wissen ließ, schwanger zu sein:

"Unser kleines Baby! Mama und Papa wissen schon sehr, sehr lang von dir und sind so unglaublich dankbar und stolz, wie prächtig du dich entwickelst und welche tollen Momente wir dank dir erleben dürfen. Du bist unser absolutes Wunschbaby und machst uns jetzt schon zu den glücklichsten Eltern."