Schonungslos: Oliver Pocher schieß scharf gegen Amira – und geht als ‘Liebeskasper’ auf Tour

DE Deutsche Promis - Oliver Pocher (45) redet und redet. Während seine Noch-Frau Amira (31) sich weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat und vor allem auf Instagram von sich hören lässt, verpasst der Comedian und Moderator keine Gelegenheit, seine Sicht der Dinge zur Trennung der beiden darzulegen.

"Wie so ein verliebter Teenie"

Auch in einem RTL-Interview nahm der TV-Star kein Blatt vor den Mund. Obwohl Amira sogar per Anwaltsschreiben bestritten hat, dass sie sich bereits wieder in einer neuen Beziehung befindet, glaubt Olli kein Wort. "Ich bin ja auch nicht blöd. Wenn sich eine Frau in so einem Tempo plötzlich von einem abwendet und du machen kannst, was du willst, dann sagt jeder: 'Das macht sie nur, wenn sie einen anderen hat.'" Er ist überzeugt, dass es so ist: "Irgendwann wird die Beweislast relativ groß." Er habe Amira sogar darauf angesprochen: "Natürlich fragt man: Ist da jemand?" Im Nachhinein sei da vieles aufgefallen: "Warum bist du die ganze Zeit am Handy. Warum kicherst du die ganze Zeit wie so ein verliebter Teenie?"

Oliver Pocher wird zum Liebeskasper

Dennoch bleibt Oliver Pocher der Humor als Waffe. So kündigte er am Mittwoch (8. November) bereits ein neues Comedy-Programm an, welches den Titel 'Liebeskasper' trägt. Auf Instagram schrieb er: "Er hat sie alle gehabt und auch wieder verloren. Warum machen sich eigentlich alle immer zum Liebeskasper und stehen am Ende alleine da?" Es folgt ein Seitenhieb auf andere Promis — Dissen ist schließlich zentraler Bestandteil von Ollis Humor: "Und wer ist der größere Liebeskasper? Laura oder der Wendler? Tom oder Heidi Klum? Helene Fischer oder Ihr Trapezkünstler? Olli oder Amira? Viele Fragen…Klare Antworten… Und danach geht’s allen besser." Schließlich der Paukenschlag am Ende: "Dieser Event ist eine Charity Gala und 50% der Einnahmen gehen in den Amira & Sandy Fonds, den Rest teilen sich Boris Becker und der Wendler." Lange müssen Fans nicht mehr warten, schon am 5. Januar geht's los, dann tourt Oliver Pocher quer durch deutsche Lande.

