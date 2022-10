Allgemein | STAR NEWS

Schöner aussehen mit Jared Leto: Der Schauspieler bringt seine eigene Hautpflege auf den Markt

DE Showbiz - "Was der Markt jetzt braucht, ist eine weitere Hautpflege-Marke eines Promis". So oder so ähnlich dachte offenbar Jared Leto (50). Mit Twentynine Palms will der Schauspieler ('House Of Gucci') und Musiker jetzt in einen Markt einsteigen, in dem sich bereits viele seiner Kolleg*innen tummeln.

"So natürlich wie möglich"

Der Star hat sich mit Jonathan Keren zusammengetan und sprach mit 'Vogue Business' über sein neustes Projekt: "Twentynine Palms ist ein kreativer Spielplatz, und hat viele Produkte in der Entwicklung. Hier treffen sich meine kreativen und geschäftlichen Interessen." Allerdings gab der Oscar-Gewinner auch zu, sich bislang nicht viel mit Beauty-Produkten beschäftigt zu haben. Er sei jedoch daran interessiert, "dass wir uns auf so natürliche Weise wie möglich selbst pflegen." Jared ist bekannt für seinen veganen Lebenswandel, er raucht und trinkt nicht. Twentynine Palms ist nach einer kleinen Stadt in Kalifornien benannt, und die Cremes sollen Inhaltsstoffe enthalten, die es direkt vor der Haustür in der Mojave-Wüste gibt.

Jared Leto hat große Pläne

Jared Leto hat bislang ein Dutzend genderneutrale Produkte geplant, darunter Gesichtsreiniger, Feuchtigkeitscreme, Serum sowie Shampoo und Haarspülung. Doch das soll erst der Anfang sein, denn man will die Marke im kommenden Jahr weiter ausbauen. Es ist von Düften sowie Einrichtungsgegenständen die Rede. "Wir sind unglaublich auf Qualität bedacht", so Jareds Businesspartner Jonathan Keren. "Was uns am meisten interessiert, ist das Erlebnis und ob Menschen sich in das Produkt verlieben. Wir wollen alles richtig machen." Interessierte können sich jetzt unter twentyninepalms.com registrieren und werden benachrichtig, wenn Jared Letos neue Linie auf den Markt kommt.

Bild: Faye's Vision/Cover Images/INSTARimages.com