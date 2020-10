Allgemein | STAR NEWS

Schmerzen ohne Ende: Perrie Edwards leidet mit jedem Tanzschritt

DE Showbiz - Warum sollte 2020 für Perrie Edwards (27) besser sein als für die meisten anderen Menschen auch? Die Sängerin macht aktuell immer dann Höllenqualen durch, wenn sie sich schnell bewegen muss – beim Tanzen zum Beispiel. Gerade das macht jedoch einen großen Teil ihres Jobs aus.

Perrie Edwards tanz gerade nicht gerne

Doch wo kommen die Schmerzen her? Perrie begeistert aktuell ihre Fans in der Reality Show 'The Search', in der sie und ihre Bandkollegen von Little Mix nach neuen, aufregenden Talenten suchen. In der aktuellen Folge tanzen Perrie und ihre Freundinnen zu ihrer neuen Single, und ein Fan konnte nicht anders, als anschließend auf Twitter zu fragen, ob bei Perrie alles in Ordnung sei. Ihre Antwort bereitete ihren Fans große Sorge: "Ich habe erst herausgefunden, dass ich einen Bandscheibenvorfall erlitten und mir einen Riss unten an meiner Wirbelsäule zugezogen habe. Ich sterbe jedes Mal, wenn ich tanzen muss. Das ist es aber wert."

Tapferer Soldat

Perrie wird noch ein wenig leiden müssen, denn sie und Little Mix sollen am 8. November die MTV Europe Music Awards nicht nur moderieren, sondern dort auch auftreten. Ein Insider erklärte gegenüber der 'Sun': "Perrie hat Schmerzen im Rücken, aber sie marschiert tapfer weiter. Es ist eine sehr unangenehme Verletzung, aber sie wird nicht zulassen, dass die bezaubernden Leistungen von Little Mix negativ beeinflusst werden – weder ihre BBC-Sendung 'The Search' noch die EMAs."