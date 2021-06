Allgemein | STAR NEWS

Schluss mit lustig: Guido Cantz verlässt ‘Verstehen Sie Spaß?’

DE Deutsche Promis - Als Guido Cantz (49) vor 12 Jahren als Moderator die Show 'Verstehen Sie Spaß?' übernahm, um witzige Streiche vorzustellen, die mit versteckter Kamera aufgenommen wurden, war die Show sein "Herzensprojekt", wie er der Deutschen Presse-Agentur jetzt erklärte. Doch nun verabschiedet Guido sich von der Unterhaltungsshow, während der SWR eine Neuauflage mit anderer Besetzung plant.

Zum 50. Geburtstag wird Bilanz gezogen

'Verstehen Sie Spaß?' ist das Urgestein der Samstagabendshows: 1980 etablierte Kurt Felix das TV-Konzept, das bereits in der Schweiz Erfolg hatte, auch auf den deutschen Fernsehbildschirmen. Nachdem Kurt Felix die beliebte Sendung zehn Jahre moderiert hatte, übernahmen danach unter anderem Harald Schmidt, Dieter Hallervorden und Show-Veteran Frank Elsner das Mikrofron, bevor 2010 Guido Cantz kam, der über 55 Sendungen moderierte und damit am längsten im Dienst war.

Die Meldung von Guidos Abschied kommt überraschend, denn der Showklassiker erfreut sich anhaltender Beliebtheit. "Aber gerade weil's gut läuft, glaube ich, dass es jetzt die richtige Zeit ist, um aufzuhören", sagte Guido in einer Erklärung, die der SWR herausgab. "Im August werde ich 50 Jahre alt und da blickt man natürlich zurück, aber vor allem auch nach vorne."

Guido Cantz sprach auch jüngere Zuschauer an

Der SWR dankt Guido für seinen Einsatz und dafür, dass es ihm gelang, auch junge Fans für die Show zu gewinnen: "Ich bedanke mich bei Guido Cantz für sein großartiges Engagement und seine vielen Ideen. Dass 'Verstehen Sie Spaß?' inzwischen gerade bei Jüngeren so beliebt ist und auf YouTube so viele Follower hat wie kein anderes ARD-Format, ist auch sein Verdienst", sagte SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler. "Vor allem als Lockvogel hat Guido Maßstäbe gesetzt. Wenn er nun aufhört, wird der SWR 'Verstehen Sie Spaß?' einmal mehr erneuern und weiterentwickeln – wie schon öfter in der mehr als 40-jährigen Erfolgsgeschichte."

Und da Guido Cantz 'Verstehen Sie Spaß?' ist Topform hinterlässt, wird es sicherlich gelingen, dass sich das Format noch einmal neu erfindet, um Familien am Samstagabend zum Lachen zu bringen und zu unterhalten.

Bild: Jörg Carstensen/picture-alliance/Cover Images

