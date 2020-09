Allgemein | STAR NEWS

Schlechte Zeit für GZSZ-Star: Timur Ülker im Krankenhaus

DE German Stars - Was war da los mit Timur Ülker (31)? der beliebte Star aus 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten' hatte sich auf Instagram rar gemacht und überraschte seine Fans dann mit einem Lebenszeichen aus dem Krankenhaus.

Timur Ülker litt unter Magenbeschwerden

Wie jetzt klar wurde, hatte der Schauspieler sich freiwillig ins Krankenhaus Waldfrieden in Berlin begeben, um eine Magenspiegelung durchführen zu lassen. In letzter Zeit hatte er sich nämlich oft unwohl gefühlt, Mahlzeiten lagen ihm schwer im Magen. Zur Sicherheit ließ er sich also einmal durchchecken. "Dieses Foto zeigt mich heute, nachdem ich aus der Narkose aufgewacht bin", schreibt zum Foto, das ihn im klassischen Krankenhausnachthemd, aber natürlich in cooler Pose zeigt. "Mein Magen hat in letzter Zeit gestreikt und jede Mahlzeit fühlte sich wie Steine im Magen an. Ich hatte mir in den vergangenen Wochen einfach zu viel zugemutet - zu viel Stress, zu wenig Schlaf und das hat meinen Körper kurzerhand ans Limit gebracht."

Gesundheit ist ein hohes Gut

Das Warnsignal hat dem Schauspieler zu denken gegeben. Man sollte seine Gesundheit nicht als Selbstverständlichkeit betrachten und immer gut auf sich achtgeben, schrieb der Vater von zwei Kindern. "Ich werde mein Leben künftig bewusster leben und einiges verändern, denn das bin ich mir, meiner Familie und auch euch, meinen Fans, ganz einfach schuldig", beschreibt er seine Haltung, mit der er ein gutes Vorbild für andere sein kann.

