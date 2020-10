Allgemein | STAR NEWS

Schlechte Nachrichten vom ‘Dude’: Jeff Bridges an Krebs erkrankt

DE Showbiz - Jeff Bridges (70), der mit seiner Rolle als der 'Dude' in dem Kultfilm 'The Big Lebowski' bekannt wurde, gab am Montag (19. Oktober) eine traurige Nachricht bekannt: Der Schauspieler ist an Lymphdrüsenkrebs erkrankt.

"Ich habe ein tolles Ärzteteam"

Ursprünglich wollte er seine Anhänger dazu motivieren, an den bevorstehenden Wahlen teilzunehmen. Doch das war nicht die einzige Botschaft, die der Filmstar seinen Fans mitzuteilen hatte. "Wie der Dude sagen würde… Neuer 'Sch**ß' ist ans Licht gekommen", schrieb er. "Bei mir ist Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert worden. Zwar ist es eine ernstzunehmende Krankheit, aber ich habe das Glück, ein tolles Ärzteteam um mich herum zu haben und die Prognose ist gut. Ich werde die Behandlung beginnen und euch über meine Genesung auf dem Laufenden halten", beruhigte er seine Fans.

Jeff Bridges fordert seine Fans auf: Geht wählen!

Anschließend bedankte er sich noch bei seiner Familie und seinen Freunden für die Liebe und Unterstützung, die er in diesen schweren Zeiten von ihnen erhalte. "Ich danke euch für eure Gebete und Genesungswünsche." Zu guter Letzt nutzte er die Gelegenheit noch eimal dazu, seine Follower dazu aufzurufen, wählen zu gehen. "Bitte denkt daran, geht alle wählen! Denn das hier geht uns alle etwas an!"

Der Schauspieler ist vor allem für seine Rolle als versoffener 'Dude' in der US-Komödie 'The Big Lebowski' aus dem Jahr 1998 bekannt. Im Laufe seiner Karriere erhielt er sieben Oscar-Nominierungen und gewann den Goldjungen schließlich für seine Darstellung eines alternden Country-Sängers in 'Crazy Heart' aus dem Jahr 2009. Zudem stand er mit Clint Eastwood für den Film 'Den Letzten beißen die Hunde' und mit Glenn Close für 'Das Messer' vor der Kamera.