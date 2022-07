Allgemein | STAR NEWS

Schlager-Queen Marianne Rosenberg fordert: Mehr Präsenz für ältere Frauen

DE Deutsche Promis - Mit ihr nicht: Andere mögen sich "wegducken", aber Schlagersängerin Marianne Rosenberg (67) wird weiterhin ihre Meinung sagen, auch wenn das in ihrer Branche nicht so gern gesehen wird.

Lauter brüllen

Seit über vierzig Jahren behauptet sich die Berlinerin in der Szene; in den 70er Jahren hatte sie Hits wie 'Marleen', die noch heute laut mitgesungen werden. Die Entertainerin hat sich ihre Karriere bewahrt, aber dafür musste sie auch ziemlich kämpfen. "Als Frau muss man 20.000 Mal lauter brüllen und Theater machen, um überhaupt gesehen zu werden und sich durchzusetzen", befand der Schlagerstar gegenüber 'dpa' und wurde konkret: "Die eigene Arbeit zu machen, Musik zu schreiben, Musik zu produzieren, die Etats reinzuholen – das hat lange gedauert, bis man mir das anvertraut hat." Ebenso gibt es eine Altersdiskriminierung. "Die älteren Frauen ducken sich alle weg und versuchen so unauffällig wie möglich, Reparaturen an sich durchzuführen, damit sie noch irgendwie geduldet werden auf der Bühne." So etwas macht sie traurig.

Marianne Rosenberg sagt ihre Meinung

Marianne Rosenberg weiß, dass den Frauen "eine Menge Wind von der männlichen Seite ins Gesicht" weht. Aber die Künstlerin macht auf diese Missstände aufmerksam, engagiert sich auch gegen den Rechtsextremismus, nimmt ihren Status als Ikone in der Gay-Community ernst und hatte natürlich auch etwas gegen den Krieg in der Ukraine zu sagen. Der Star veröffentlichte unlängst mit 'Kleine weiße Friedenstaube' eine Benefizsingle, deren Erlös den Kindern in der Ukraine zugute kommen soll. Die musikalische Aktivistin fand es "wichtig, dass sich die Menschen an diese einfache, aber existenzielle Botschaft vom Frieden auf der Welt erinnern. Im Krieg gibt es nur Verlierer….", bemerkte der ehemalige 'Hitparade'-Liebling in einem früheren Interview mit der 'dpa'. Marianne Rosenberg wird auch weiterhin zu denjenigen gehören, die sich nicht wegducken.

