Allgemein | STAR NEWS

Schlagabtausch zwischen Michelle Hunziker und Thomas Gottschalk: „Danke für das jung und blond“

DE Deutsche Promis - Seit zwei Tagen steht fest: Wenn Thomas Gottschalk (73) am 25. November wieder 'Wetten, dass..?' präsentiert, wird es er die Sendung zum letzten Mal moderieren. Und er wird es allein tun, denn das ZDF plant ohne Michelle Hunziker (46). Die soll nach Informationen von 'Bunte' von der Entscheidung überrascht worden sein.

Thomas Gottschalk will sich nicht an die Kette legen lassen

Der Moderator selbst begründete seinen Entschluss, der Erfolgsshow den Rücken zu kehren, auf Instagram: "Die Zeit der Samstagabendunterhaltung, über die am Montag überall gesprochen wird, ist einfach rum. Ich bin dankbar, dass ich sie erleben und mitgestalten durfte." Zudem scheint ihm wohl auch die Kritik an seinen heutzutage von vielen als unangebracht empfundenen flapsigen Sprüchen ein wenig nahezugehen, denn er schrieb weiter: "Bevor mir ein Autor vor der Show die Gags aufschreibt und man mir einen Stecker ins Ohr bastelt, über den mir ein Redakteur ständig 'Shitstorm-Warnungen durchgibt'…mache ich mich vom Hof." Dann sprach der TV-Star das Thema an, welches alle beschäftigt: Warum findet sein letztes 'Wetten, dass..?' ohne Michelle Hunziker statt?

Michelle Hunziker schießt zurück

Die Leute, so Thomas Gottschalk, hätten "vergessen, dass ich es war, der sie damals in die Show geholt hat, und dass das ZDF sie mir keineswegs als 'betreuende Nachtschwester' an die Seite gestellt hat, weil ich nicht mehr wusste, wo es langging." Gegenüber 'Bild' schob er nach: "Ich brauche keine junge, blonde Frau an meiner Seite, die mir zeigt, wo’s langgeht." Das hätte man sicher auch weniger ruppig formulieren können, doch Michelle Hunziker scheint es ihrem Ex-Kollegen nicht übel zu nehmen. In einer Pressemeldung erklärte sie: "Mein Thomas, charmant wie immer! Bis auf die letzten Meter. Danke für das jung und blond! Mittlerweile bin ich ja schon Oma."

'Bild' spekuliert derweil, dass sich die Beschaffung interessanter Wetten und hochkarätiger Promis zunehmend schwierig gestaltete — das sei einer der Gründe, warum er lieber aufhöre. Fans von Thomas Gottschalk können aber beruhigt sein. "Es ist jedoch nicht mein Abschied vom Fernsehen", betonte der Moderator.

Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Frederic Kern/Geisler-Fotopress

Weitere Artikel