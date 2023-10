Allgemein | STAR NEWS

Schauspielerin Olivia Marei: Was bei ihrem zweiten Kind anders war

DE Deutsche Promis - Olivia Marei (33) hatte Sorge, dass es bei der Geburt ihres zweiten Kindes ähnlich läuft wie beim ersten, aber zum Glück wurden ihre Befürchtungen nicht bestätigt. Die Schauspielerin ('Gute Zeiten, schlechte Zeiten') bekam vor sechs Jahren bei ihrem ersten Sohn eine postnatale Depression und fürchtete, dass es wieder so läuft.

"Ich hatte dieses Mal eine ganz andere Sicherheit"

Doch es kam ganz anders. Der Babyblues stellte sich nicht ein, und die Familie konnte die Babypause gut nutzen. Beim ihrem ältesten Sohn hatte die in Wien aufgewachsene Darstellerin noch kein festes Engagement und finanzielle Sicherheit. Beim zweiten Kind gab es eine andere Konstellation. "Ich wusste, dass ich danach zu ‘GZSZ’ zurückgehen kann", erzählte die Zweifach-Mama 'Bild'. "Dass ich ein Team habe, das hinter mir steht und auf das ich mich freuen kann. Ich hatte dieses Mal eine ganz andere Sicherheit." Und so begab man sich auf eine kleine Weltreise.

Olivia Marei genoss das Reisen mit ihrer Familie

Die Familie wartete, bis der Jüngste zweieinhalb Monate war und dann ging es in den Flieger. Olivia Marei kommt gegenüber RTL aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Wir sind gemeinsam mit unseren Söhnen in Kanus durch Thailands Seen gepaddelt, haben uns auf taiwanesischen Nachtmärkten kulinarisch durchgekostet, sind mit dem Wohnmobil zum arktischen Ozean gegurkt, haben Bären, Seelöwen und Wale in freier Wildbahn beobachtet." So gestärkt ging es im August wieder vor die Kamera. Ihr Mann ist noch in Elternzeit und kümmert sich um Haushalt und Kinder. Seine Frau nimmt die Milchpumpe mit, falls es beim Drehen mal länger dauert, kann sich beruflich wieder ganz auf ihre Rolle bei 'GZSZ' konzentrieren. Ihre Serienfigur Toni, die in den USA weilte, ist zurück und Olivia Marei wünscht sich, "sie sich gut wieder im Kiez einlebt."

Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Frederic Kern/Geisler-Fotopress

Artikel zum Thema Olivia Marei: Freude über das familienfreundliche Umfeld bei ‚GZSZ‘