Allgemein | STAR NEWS

Schauspielerin Emily Blunt: Reue über ihren Hochzeitstag

DE Showbiz - Emily Blunt (37) ist bereits seit fast zehn Jahren glücklich verheiratet. Die Schauspielerin ('Der Teufel trägt Prada') gab 2010 ihrem Kollegen John Krasinski (40, 'A Quiet Place') in Italien das Ja-Wort. In einer romantischen Zeremonie wurden die beiden in Italien am Comer See getraut.

Hochzeit in Orange

Man möchte meinen, ein solcher Tag sei perfekt und dass Emily auch rückwirkend nichts ändern würde. Doch weit gefehlt: Am Donnerstagabend (12. März) sprach die Britin im US-TV in der 'The Late Late Show' mit Moderator James Corden (41) über ihren großen Tag und eine Entscheidung, die sie bis heute bitter bereut. "Ich habe mich mit Selbstbräuner-Spray eingesprüht und würde das wohl nicht noch einmal machen. Ich schaue mir die Bilder an und sehe diesen orangefarbenen Schimmer, der einfach unnatürlich ist."

Emily Blunt schwitzte und stank

Emily Blunt merkte schnell, dass sie am falschen Ende gespart hatte: "Es war so ein Do-It-Yourself-Set. Warum zum Teufel habe ich an meinem Hochzeitstag bloß gespart?" Das Ergebnis ließ in der Tat zu wünschen übrig. "Es war fleckig und es hat gestunken! Es war ein sehr heißer Tag und ich trug Weiß, mit Selbstbräuner-Spray. Überall sickerte Orange durch, es war schrecklich." Die Schauspielerin ist sich sicher: Hätte ein Profi den Bräuner aufgetragen, wäre es nicht passiert. Ihrem Eheglück scheint der schwitzig-stinkend-orangefarbene Auftakt allerdings keinen Abbruch getan zu haben: Im Juli feiern John Krasinski und Emily Blunt ihren zehnten Hochzeitstag.