Schauspieler Thomas Brodie-Sangster: Verlobt mit Talulah Riley

DE Showbiz - Nicht mehr zu haben: Thomas Brodie-Sangster(33) hat sich mit Talulah Riley (37) verlobt. Der Schauspieler, der im kollektiven Gedächtnis vieler immer der kleine Junge aus ‘Tatsächlich Liebe’ bleiben wird, erzählte seinen Fans auf Instagram die gute Nachricht.

Liebe ist überall

Zu einem Foto, das beide in einem Ruderboot zeigte, schrieb er: “Ich freue mich zu verkünden. dass Talulah und ich jetzt verlobt sind. Love is all around (Liebe ist überall.).” Letzteres war eine Anspielung auf den Song, der in seinem größten Filmerfolg eine große Rolle spielte. Auch seine zukünftige Braut teilte die Nachricht auf Social Media. “Sehr glücklich, sagen zu können. dass wir nach zwei Jahren des Zusammenseins nun verlobt sind.”

Thomas Brodie-Sangster und Talulah Riley hielten Romanze geheim

Beide hatten sich 2021 bei den Dreharbeiten zu der Serie ‘Pistol’ kennengelernt, aber ihre Beziehung erst ein Jahr später öffentlich gemacht. Es hatte aber auch erst gedauert, bis aus Freundschaft Liebe wurde. “Wir hatten beide uns nicht als Liebespartner*in in Betracht gezogen, bis wir es dann eines Tages doch taten”, hatte die Britin im Mai 2022 der ‘Times’ verraten. “Das passierte erst Monate später, als wir schon zusammengearbeitet hatten und Freunde waren.”

Für den ‘Westworld’-Star wird es die dritte Ehe sein, denn vorher war die Darstellerin nicht nur einmal, sondern gleich zweimal mit Twitter-Besitzer Elon Musk verheiratet und zwar von 2010 bis 2012 und dann noch einmal von 2013 bis 2016. Die zweite Scheidung kommentierte sie gegenüber der ‘Daily Mail’ gelassen. “Es ist die richtige Entscheidung. Wie bei allen Scheidungen ist da ein wenig Traurigkeit. Aber wenn man alles zusammen sieht, sind wir froh darüber. Die Ehe ist ein soziales Konstrukt, aber ich glaube immer noch daran. Elon und ich sind immer noch die besten Freunde.” Besagter bester Freund gratulierte dann auf Twitter artig zu der Verlobung seiner Ex mit Thomas Brodie-Sangster.

