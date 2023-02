Allgemein | STAR NEWS

Schauspieler Rupert Everett: Ich weiß, wer Prinz Harry entjungfert hat — und die Beschreibung in seinen Memoiren ist falsch

DE Showbiz - Hat Prinz Harry (38) gelogen, als er in seinen Memoiren mit dem Titel 'Spare' vage von seinem ersten Mal erzählte? Angeblich soll sich der große Moment "auf einer Wiese" hinter einem Pub zugetragen haben, und die Ehre fiel einer Frau zu, die wesentlich älter war als er.

Hat Prinz Harry gelogen?

Doch jetzt hat sich jemand zu Wort gemeldet, der diese Version infrage stellt. Schauspieler Rupert Everett (63, 'Die Hochzeit meines besten Freundes') erklärte in einem Interview mit dem britischen 'Telegraph', dass er die wahre Identität der Frau kenne, die Harry die Unschuld raubte. Es habe sich nicht so ereignet, wie der Royal es beschrieb. "Ich weiß, wer die Frau ist, an die er seine Unschuld verlor. Und es war nicht hinter einem Pub und es war auch nicht in diesem Land." Als er daraufhin gefragt wurde, ob er dem Herzog von Sussex unterstellen würde, sich manche Dinge in seinem Buch einfach aus den Fingern gesogen zu haben, antwortete der Star: "Ich wollte lediglich sagen, dass ich weiß, wer es ist."

Woher hat Rupert Everett seine Informationen?

Klar, dass Rupert Everetts Behauptungen auch dem Prinzen zu Ohren kamen. Oder zumindest jemandem, der ihm nahe genug steht, um vom 'Telegraph' als Insider betitelt zu werden. Der wird zitiert mit den Worten: "Es ist schon erstaunlich, dass er über eine so persönliche Einzelheit besser Bescheid weiß als Prinz Harry selbst." Viele spekulieren seit dem Erscheinen des Buches über darüber, wer die geheimnisvolle "ältere Frau" sei könnte. Erst vor Kurzem hatte die Schauspielerin Elizabeth Hurley (57) bestritten, dass sie diejenige war. "Nicht ich. Nicht schuldig. Ha!" Ob Rupert Everett wohl noch Klartext redet?

Bild: Nils Jorgensen/Cover Images