Schauspieler Oliver Mommsen über seine Trennung: So versiegte die Liebe nach über 20 Jahren

DE Deutsche Promis - Oliver Mommsen (54) und seine Ehefrau Nicola (54) haben unruhige Jahre voller Zweifel hinter sich. Das Paar, das mit 18 Jahren zusammenkam und zwei erwachsene Kinder hat, gab bereits im April seine Trennung bekannt. Jetzt verriet der ‘Tatort’-Star etwas mehr über die Hintergründe.

Oliver Mommsen über eine schwierige Zeit

Es waren "ein paar ruckelige Jahre", in denen das Thema einer Trennung im Raum stand, erklärte Oliver gegenüber ‘t-online’. Beide fragten sich, wie sie eine "vernünftige Trennung hinbekommen" – auch im Interesse der beiden gemeinsamen Kinder. Beiden war wichtig, "dass wir nicht des anderen Feind werden und die Tür zueinander nie ganz zuschlagen wollen". Denn: "Nur weil man sich nicht mehr liebt, muss man sich nicht gleich hassen", sagte der Schauspieler. "Der Weg dahin war nicht immer frei von Steinen und lang, aber wir haben es geschafft", betonte er, aber wie harmonisch die Trennung schließlich verlief, ist auch daran abzulesen, dass beide noch zusammen unter einem Dach leben.

Das Ringen um eine Lösung hat sich gelohnt

Inzwischen haben aber sowohl Oliver Mommsen als auch Nicola neue Partner, und es gab auch schon ein Vierertreffen, damit jeder jeden kennt: "Das müssen wir alle jetzt nicht jeden Tag haben, aber auch das bekommen wir bei Bedarf hin", fasste er es pragmatisch zusammen. Rückblickend ist er dankbar für alles, was war: "Wir haben nicht nachgedacht, als wir uns zum ersten Mal geküsst haben oder als wir gesagt haben, wir wollen Kinder. Jung sein bedeutet, nicht so viel nachzudenken, das macht es leichter. Mit 28 entscheidet man nicht, da macht man einfach. So war es zumindest bei Nici und mir – und das war unser großes Glück", sagte Oliver Mommsen gegenüber dem ‘Tagesspiegel’.

