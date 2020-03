Allgemein | STAR NEWS

Schauspieler Matthew McConaughey: Eint das Coronavirus die USA?

DE Showbiz - Nach Jahren der politischen Spaltung haben die USA erstmals eine Chance wieder zusammenzukommen. Das glaubt zumindest Matthew McConaughey (50). Der Schauspieler ('The Dallas Buyers Club') sieht durch das weltweit grassierende Coronavirus eine einmalige Chance.

"Gebt auf eure Mitmenschen acht"

Am Dienstag appellierte der Star auf Social Media an seine Follower, auf sich aufzupassen und nicht in Paranoia zu verfallen. "Lasst die nötige Sorgfalt walten und trefft all die Vorkehrungen, um auf uns selbst und unsere Mitmenschen achtzugeben", bat Matthew McConaughey in einem Video, welches auf auf Twitter hochlud. "Im Moment brauchen wir einander mehr als je zuvor. Im Coronavirus haben wir einen Feind, der kein Gesicht, keine Rasse, kein Geschlecht, keine Religion und keine politische Zugehörigkeit hat. Und wir sind uns alle einig, dass wir diesen Feind schlagen werden."

Matthew McConaughey appelliert an gemeinsame Werte

Es würde allerdings erst einmal schlimmer werden, bevor es besser wird. "Die Wirtschaft wird zunächst einmal auf unbestimmte Zeit in Trümmern liegen, aber es gibt ein grünes Licht am anderen Ende." Der Hollywoodstar appellierte an die gemeinsame Werte: "Güte, Verantwortungsbewusstsein, Widerstandsfähigkeit, Respekt, Mut. Wenn wir all diese Dinge einbringen, dann wird dieses Virus — wenn es vorüber ist — uns vielleicht alle zusammengebracht und geeint haben. So wie wir es schon lange nicht mehr erlebt haben." Jetzt sei die Zeit, das beste aus dem zu machen, was vor einem liegt. Die Menschen, so Matthew McConaughey, sollten wieder freundlicher miteinander umgehen — dem kann man sich nur anschließen.