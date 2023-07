Allgemein | STAR NEWS

Schauspieler Jonah Hill: Kontrollierte er seine Ex?

DE Showbiz - Jonah Hill (39) bekommt auf Social Media Dampf von seiner ehemaligen Freundin Sarah Brady (26), mit der von 2021 bis 2022 zusammen war. Der Schauspieler soll nicht sehr nett zu ihr gewesen sein.

Grenzen für eine romantische Beziehung

Auf Instagram machte sich die Surflehrerin Luft: "Jemand, der einen Partner emotional missbraucht, muss nicht gleich ein schrecklicher Mensch sein (was oft auf sein eigenes Trauma zurückzuführen ist), aber gleichzeitig bedeutet es nicht, dass es in Ordnung ist." Dann legte sie los, wie der Star sie kontrollieren wollte. So sollte sie bestimmte Fotos, die sie in einem Badeanzug zeigen, nicht veröffentlichen. In einem Screenshot einer SMS-Unterhaltung listete der Darsteller seine "Grenzen für eine romantische Beziehung" auf. Und da standen wohl Fotos, die viel Haut zeigen, ganz oben auf der Liste.

Jonah Hill lebt angeblich in einer Blase

Die Amerikanerin erzählte, dass sie eine Weile brauchte, um keine Schuldgefühle mehr zu haben. Für sie sei klar, dass die Umgebung, in der sich Jonah Hill befindet, sein Verhalten begünstigt. "Wenn ich einen Wunsch für ihn hätte, dann wäre es, dass er von feministischen Männern umgeben ist, die ihn zur Rechenschaft ziehen können, damit er sich so entwickelt, wie er es sich gewünscht hat. Ich denke, dass Ruhm Menschen in eine Blase von bestimmen Ansichten versetzen kann, was emotional missbräuchliches Verhalten ermöglicht."

Jonah Hill, der mittlerweile mit Olivia Miller zusammen ist und mit ihr vor Kurzem das erste gemeinsame Kind bekam, hat sich noch nicht zu den Vorwürfen seiner Ex-Freundin geäußert.

