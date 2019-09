Allgemein | STAR NEWS

Schauspieler Edin Hasanovic: Von ‘Skylines’ zum Hundespaziergänger

DE German Stars - Edin Hasanovic (27) sieht dem Start seiner neuen Netflix-Serie 'Skylines' aufgeregt entgegen. Ob die 15 Hunde, die er bald spazieren führen wird, ihm gegen das Lampenfieber helfen können?

Ein Schauspieler mit tiefen Wurzeln

Am Freitag (27. September) launcht Netflix die in Frankfurt gedrehte Crime-Drama-Serie, in der Edin Hasanovic den talentierten und ehrgeizigen Hip-Hop-Produzenten Jinn spielt, der die Chance seines Lebens wittert, als er einen Vertrag bei Skyline Records unterschreibt.

Fragt man den Darsteller allerdings nach seinen anstehenden Plänen, überrascht die Antwort: Edin fängt am 26. September bei einem Berliner Hunde-Ausführservice an.

"Ja, ich gehe ab morgen hospitieren", strahlt der Star mit bosnischen Wurzeln im Gespräch mit 'nordbuzz'. "Da ich selbst keine Zeit für einen Hund habe, kann ich so trotzdem meinem Hundewunsch nachgehen. Es ist ein Service, bei dem man morgens so 15 Hunde abholt bei Leuten, die keine Zeit haben, mit ihren Hunden rauszugehen. Ich fahre dann in den Berliner Grunewald, um die Hunde geistig und körperlich auszulasten, und bringe sie dann nachmittags wieder zurück."

Sollte seine Serie also durch die Decke gehen – womit zu rechnen ist – könnte der Shootingstar mitten im Park davon erfahren.

Edin Hasanovic übt sich in Gelassenheit

Wird eine Serie auf Netflix gelauncht, steckt dahinter einen riesige Reichweite: Millionen von Zuschauern gleichzeitig sind möglich.

Nervös, Edin? "Am Set habe ich versucht, diese Dimension wegzudrücken – also dieses Bewusstsein, dass es 151 Millionen Menschen in 190 Ländern sind, die 'Skylines' gleichzeitig gucken und sich weltweit über die Serie austauschen können", räumte der Schauspieler ein. "Das wird mir jetzt kurz vor Serienstart aber immer klarer. Es ist einerseits eine große Ehre für mich als Schauspieler, gleichzeitig versuche ich, mich von der Vorstellung nicht erdrücken zu lassen."

Für 'Skylines' stand Edin Hasanovic übrigens mit einigen der größten deutschen Rapstars vor der Kamera – darunter Azad, Olexesh und Nura. Ein Blick lohnt sich garantiert!

