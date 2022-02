Allgemein | STAR NEWS

Schauspieler Christian Erdmann: Soziale Medien? Ohne ihn!

DE Deutsche Promis - Wir sind es eigentlich gewohnt, dass Stars uns mittlerweile auch bei Banalitäten ihres täglichen Lebens teilhaben lassen. Doch nicht alle lassen sich vor den Social-Media-Karren spannen. Da will Christian Erdmann (47) nicht mitmachen. Der Schauspieler, der sich vor allem mit den 'Ostfrieslandkrimis' im ZDF in die Herzen der TV-Zuschauer*innen spielte, hat schon vor zwei Jahren Instagram, Facebook & Co. den Rücken gekehrt.

"Absolute Zeit- und Aufmerksamkeitsfresser"

Mit seiner Meinung über die Apps hält er nicht hinterm Berg. "Für mich persönlich sind soziale Medien die Pest, sie sind absolute Zeit- und Aufmerksamkeitsfresser", schimpfte der Star im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Grund für die Distanz sind seine eigenen schlechten Erfahrungen, denn Social Media habe ihn "komplett dezentriert und abhängig gemacht." Besonders das Suchtpotenzial sieht der Darsteller kritisch: "Wie jede Sucht hinterlassen sie bei denen, die nicht damit umgehen können, nichts als Leere, Ängste, ungute Gefühle. Sie lenken ab von allem Wesentlichen, Nutzvollem, von so etwas Wertvollem wie Stille oder Langeweile, ohne die zum Beispiel ein Kreativer gar nicht kreativ sein kann."

Christian Erdmann kennt die Kraft der sozialen Medien

Erklärungen, warum Menschen sich kaum von sozialen Medien losreißen, will sich Schauspieler Christian Erdmann gar nicht erst anhören. "Diese Rechtfertigungen sind oft genauso traurig bemüht wie der sogenannte Content selbst."

Soziale Medien spielen auch eine Rolle im TV-Drama 'Eine riskante Entscheidung', welches am 21. Februar ausgestrahlt wird und in dem der Schauspieler als Vater einer kleinen Tochter gegen einen Pharmakonzern um ein vermeintlich lebensrettendes, aber noch nicht marktreifes Medikament kämpft. Dabei greift er unter anderem auch auf Social Media zurück. In der Pressemeldung gesteht er: "Ich bin kein Freund der sozialen Medien – aber sie könnten mit ihrer meinungs- und emotionsbildenden Kraft durchaus das sein, was die Steinschleuder für David im Kampf gegen Goliath war", glaubt der Star. 'Eine riskante Entscheidung' mit Christian Erdmann läuft am 21. Februar um 20.15 Uhr im ZDF.

Bild: Mohssen Assanimoghaddam/picture-alliance/Cover Images

