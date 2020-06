Allgemein | STAR NEWS

Scarlett Johansson über Schönheitsideale: “Hollywood wird immer schlimmer”

DE Showbiz - Schon seit Jahrzehnten stehen weibliche Stars unter großem Druck, schlank zu sein. Doch laut Scarlett Johansson (35) wird es eher schlimmer denn besser. "Schauspieler standen schon immer unter dem Druck, dünn zu sein", erklärt sie im Interview mit dem 'Candis'-Magazin. "In einem meiner Lieblingsfilme, 'Alles über Eva', gibt es eine Szene, in der Bette Davis im Zimmer auf und ab geht, sie ist schrecklich betrübt wegen irgendetwas, sie nimmt eine Schokolade in die Hand… legt sie wieder hin… nimmt sie in die Hand… legt sie wieder hin… schließlich gibt sie nach und isst sie, aber erst nach einem ewigen Kampf! Schon damals gab es diesen Druck. Und jetzt ist es noch viel schlimmer."

Zu paranoid für Essstörung

Und auch Scarlett selbst spürt diesen Druck und achtet darauf, schlank und in Form zu bleiben. Doch versucht sie das mit einer gesunden Ernährung zu erreichen. "Es gibt ein bestimmtes Gewicht, das ich gern halten möchte. Schlank, aber gesund. Aber es gibt eine gesunde und eine ungesunde Art und Weise, das zu halten. Ich möchte nicht kommentieren, wie andere Menschen ihr Leben leben - aber ich bin viel zu paranoid, was meine eigene Gesundheit angeht, als dass ich eine Essstörungen bekommen könnte. Ich versuche lieber, auf natürlichem Wege meine Figur zu behalten", so die Schauspielerin.

Scarlett Johansson verhält sich unauffällig, um die Paparazzi loszuwerden

In dem Interview äußerte sich Scarlett, die ein Kind mit ihrem Ex-Mann Romain Dauriac hat, auch über ihr Privatleben und erklärte, wie sie versucht, Tochter Rose "auf klassischem Wege" aus dem Rampenlicht zu halten. "Es gibt eine aggressive Möglichkeit, das zu tun, und es gibt eine ruhigere Möglichkeit und weil ich kein aggressiver Mensch bin, verhalte ich mich einfach ruhig, das ist nicht so kompliziert", so Scarlett Johansson. Rose wurde 2014 geboren, zwei Jahre später ließen sich ihre Eltern scheiden. Scarlett Johansson ist seit 2019 mit dem Comedian Colin Jost verlobt.