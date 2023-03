Allgemein | STAR NEWS

Saskia Valencia packt über ihre Beziehungen aus: „Hätte ich mir schenken können“

DE Deutsche Promis - Auch die schönsten Menschen haben so ihre liebe Not mit der Liebe. Das weiß auch Saskia Valencia (58). Die Schauspielerin ('Unser Charlie') packte jetzt über ihre Beziehungen aus, und da gibt es eine, die sie im Nachhinein wohl ein wenig bereut.

"Hätte ich damals mehr Weitsicht gehabt"

An ihre Zeit mit ihrem Schauspiel-Kollegen Helmut Zierl (68, 'Die Inselärztin') hat die einstige Darstellerin aus 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten' wenig gute Erinnerungen. Jetzt zog Saskia im Gespräch mit 'Bunte' eine recht nüchterne Bilanz. "Im Nachhinein muss ich sagen: Die Beziehung mit Helmut Zierl hat mich ganz viel Kraft und Zeit gekostet – ich hätte sie mir wirklich schenken können. Hätte ich damals mehr Weitsicht gehabt – ich hätte diese Beziehung viel früher beendet." 2011 war nach zehn Jahren Schluss.

Saskia Valencia dachte sich "Warum nicht?"

Einem anderen Kollegen hingegen steht Saskia Valencia bis heute nah: Mit Thorsten Nindel (58), vielen TV-Zuschauer*innen bekannt als Zorro aus der 'Lindenstraße' und als Rüdiger Poppels aus 'Das Amt', war sie fünf Jahre lang zusammen, beide verbindet noch immer eine tiefe Freundschaft. Die Beziehung scheiterte damals an Thorstens Krebserkrankung, wie das Ex-Paar in einem früheren Interview bestätigten. "Wir beide haben in diesem Spannungsfeld die romantische Gefühlsebene verlassen und haben uns als Geschwisterpaar wiedergefunden", so Thorsten damals. Immerhin ein Paar, das sich nach wie vor blendend versteht.

Mittlerweile ist Saskia mit einer Frau — "eine Frau Dr. Dr." — zusammen, die sie sogar heiraten wolle: "Ich will zwar nicht unbedingt eine lesbische Beziehung, aber ich dachte schon zwischendurch: Warum eigentlich nicht?" Dennoch sei sie vorsichtig, denn sie wolle nicht noch einmal hereinfallen, und außerdem habe sie Männer schon gern. Findet Saskia Valencia ihr Liebesglück?

Bild: Ursula Düren/picture-alliance/Cover Images