Saron Ghebremeskel: ‘GNTM’-Kandidatin stirbt mit 22 Jahren

Saron Ghebremeskel (†22) hat sich das Leben genommen. Die schöne Ravensburgerin wurde einem größeren Fernsehpublikum durch ihre Teilnahme an der Castingshow ‘Germany’s Next Topmodel’ bekannt, in der sie den Sprung unter die Top 50 schaffte.

Als Model ausprobiert

In der 13. Staffel machte Saron, eine Deutsch-Eritreerin, ihre Aufwartung in Heidi Klums (45) beliebtem Fernsehformat. Das schöne Model aus dem Allgäu konnte den Sprung in die Top 50 schaffen und durfte danach in die Dominikanische Republik fliegen, um dort über den Catwalk zu schweben. Dort konnte sie Heidi und ihre Jury-Kollegen jedoch nicht überzeugen und musste wieder nach Hause fliegen. Ein Redaktionsmitarbeiter der Sendung erklärt gegenüber ‘BILD’ zu der gelernten Flugbegleiterin: "Saron war ein sehr freundliches Mädchen, das alle sehr mochten. Sie wollte sich mal als Model ausprobieren. Als sie bei GNTM ausschied, war das für sie völlig in Ordnung."

Freunde und Familie sind geschockt

Mitte der vergangenen Woche ist Saron verstorben. Die Polizei soll derzeit von einem Selbstmord ausgehen. Eine enge Freundin von Saron, die in Düsseldorf arbeitete, zeigt sich fassungslos von dem unerwarteten Tod, indem sie erklärt: "Es ist ein Schock. Sarons Tod trifft uns alle völlig überraschend." Heidi Klum hat sich noch nicht zu der traurigen Nachricht geäußert.

