Sarah Wiener: Die TV-Köchin leidet noch immer unter Covid

DE Deutsche Promis - Ende Oktober hatte Sarah Wiener (58) schlechte Nachrichten für ihre Follower auf Social Media: Die TV-Köchin, die mittlerweile für die österreichischen Grünen im Europaparlament sitzt, war an Covid-19 erkrankt.

Covid trotz Vorsichtsmaßnahmen

"(Ich) habe alle Vorsichtsmaßnahmen eingehalten, keine (privaten) Parties, keine großen Treffen usw., zudem habe ich keine Vorerkrankungen und wie ihr euch vorstellen könnt, führe ich dann doch auch ein ziemlich gesundes Leben (ok, bis auf den Arbeitsstress)... besonders was meine Ernährung betrifft, alles bestens... und dennoch COVID." Wie schlecht es ihr wirklich ging, kommt erst langsam ans Tageslicht: "Wenn es damals noch etwas schlimmer geworden wäre, hätte ich ins Krankenhaus gemusst", so die Köchin gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Vollständig erholt hat sie sich noch immer nicht: Die Erschöpfung, die mit der Krankheit einhergehe, will nicht weichen.

Sarah Wiener ist gleich doppelt getroffen

Dabei ist die Gastronomin gleich doppelt von der Pandemie gebeutelt, denn drei ihrer Berliner Betriebe haben den Lockdown nicht überlebt, mussten Insolvenz anmelden. Gleichzeitig versteht sie die Maßnahmen der Politik, die eine Schließung der Restaurants anordneten, auch wenn sie sich in ihre betroffenen Kollegen hineinversetzen kann: "Natürlich sind die Maßnahmen nachvollziehbar, und es müssen auch Entscheidungen getroffen werden. Aber ich kann auch den Ärger der Leute nachvollziehen, deren Existenz ruiniert ist", erklärte Sarah Wiener.