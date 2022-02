Allgemein | STAR NEWS

Sarah und Dominic Harrison: In Dubai können sie ungestört einkaufen

DE Deutsche Promis - Influencer-Paar Sarah (30) und Dominic Harrison (30) gehören zu den Erfolgreichsten ihrer Zunft. In Dubai haben sie sich ihre Existenz aufgebaut und hier können sie auch unerkannt ihr Privatleben ausleben.

Nicht alles wird gefilmt

Die beiden genießen, dass sie in der Wüstenmetropole unerkannt bleiben. "Wir können an einem Samstagmittag in die Mall gehen", lächelte die ehemalige 'Bachelor'-Kandidatin im Interview mit RTL. "So etwas wäre in Deutschland gar nicht mehr möglich." 2,8 Millionen Follower auf Instagram sorgen dafür. Aber sie sorgen auch dafür, dass die beiden sich ein nettes Leben mit ihren beiden Kindern Mia (4) und der 19 Monate alten Kyla in Dubai leisten können. Es läuft gut für das Paar, das sich zuallererst als Unternehmer sieht. "Unser Skin-Care-Produkt ist in kürzester Zeit durch die Decke geschossen und wir hoffen, dass unsere Kinder das irgendwann übernehmen und darin auch Fuß fassen." Das bedeutet auch, dass sie Social Media zu nutzen wissen.

Sarah und Dominic Harrison leben ihren Kindern Kameratauglichkeit vor

Zumindest Mia habe sich laut Mama schon einiges abgeschaut, wenn es darum geht, in die Kamera zu schauen. "Die hat gleich eine ganz andere Personality, wenn die Kamera läuft", lachte Sarah Harrison. Da würde sich sofort in Pose geworfen. Man muss sich also keine Sorgen machen - die Kleinen sind schon jetzt fit in Sachen Social Media und können auch auf andere Weise vom Job ihrer Mutter profitieren. Die wurde nämlich für 'Das große Promibacken' als Kandidatin ausgesucht und hat prompt gewonnen! "Als ich die Anfrage bekommen habe, war ich mir nicht sicher, ob das das Richtige für mich ist, da ich keinerlei Backerfahrungen hatte. Ich wollte es aber mir und meiner Familie beweisen und es lernen, erklärte die Gewinnerin gegenüber Sat.1. Sarah Harrison hat gelernt und so können sich ihre Töchter und Gatte Dominic Harrison nun über leckere Kuchen und Kekse freuen. Beneidenswert.

Bild: Matthias Balk/picture-alliance/Cover Images