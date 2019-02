Allgemein | STAR NEWS

Sarah Tkotsch: So ist das Eheleben

Vor nicht einmal einem Jahr haben die deutsche Soap-Darstellerin Sarah Tkotsch (31) und ihr Freund Ja zueinander gesagt. Jetzt verrät der ehemalige 'GZSZ'-Star, wie es sich seit der Eheschließung unter der portugiesischen Sonne so lebt.

"Unglaublich glücklich"

Auf der Movie meets Media Party, die anlässlich der Berlinale stattfand, hat die 31-Jährige im Gespräch mit 'Promiflash' offen über ihre siebenmonatige Ehe geplaudert: "Ich hätte es nicht erwartet, es ist noch viel schöner als vorher. Ich genieße es sehr." Außerdem sei sie als Neu-Frau "unglaublich glücklich", sagt sie weiter.

Erst Hochzeit, dann Baby?

Jetzt, einige Monate nach der Trauung im Sommer 2018, erinnert sich Sarah an ihren Hochzeitstag zurück und verrät den für sie schönsten Augenblick: "Der Moment, in dem ich die Treppe heruntergekommen bin und meinen Mann, meine Familie und unsere Freunde versammelt am Strand gesehen habe – das war traumhaft schön und total überwältigend." Bei so viel Liebesglück bleibt es nach der überraschenden Hochzeit 2018 für viele Sarah Tkotsch-Fans spannend, mit welchen Neuigkeiten die Schauspielerin wohl im Jahr 2019 verblüffen wird … ein Baby vielleicht?!

