Sarah Hyland: Eher bringe ich mich um

Sarah Hyland (28) verlor den Lebenswillen.

Die Darstellerin (‘Modern Family’) dachte an Selbstmord, als sie erfuhr, dass sie eine zweite Nieren-Transplantation würde durchmachen müssen. Sarah wurde mit einer Fehlentwickelung der Niere geboren und musste sich bereits 2012 einer ersten Transplantation unterziehen. Damals hatte sie eine Niere von ihrem Vater bekommen. Doch ihr Körper begann das Organ abzustoßen. 2016 entschlossen sich die Ärzte dann, Sarah erneut zu operieren. Ihr Bruder Ian nahm die Gelegenheit wahr, um Sarah seine Niere anzubieten.

Für die Schauspielerin war es keine leichte Zeit, wie sie sich im Interview mit dem ‘Self’-Magazin erinnert: "Ich war sehr deprimiert. Wenn dir ein Familienmitglied die Chance auf ein zweites Leben gibt und das nicht funktioniert, fühlt es sich fast an, als wäre es deine Schuld. Ist es aber nicht. Aber es fühlt sich so an. Für eine lange Zeit habe ich an Selbstmord gedacht, weil ich meinen kleinen Bruder nicht so enttäuschen wollte wie ich meinen Vater enttäuscht hatte. Ich bin mein ganzes Leben über eine Bürde für andere gewesen. Andere mussten sich immer um mich kümmern, auf mich aufpassen."

Ihr Beruf als Schauspielerin habe ihr aber geholfen, die düsteren Zeiten durchzustehen: "Meine Arbeit ist meine Therapie. Ich wäre gar nicht hier, wenn es meine Arbeit nicht gäbe. Ich bin meiner ganzen Familie sehr dankbar, vor allem meinem Bruder, vor allem meinem Vater, vor allem meiner Mutter."

Sarah hatte das Angebot ihres Bruders Ian angenommen und sich eine seiner Nieren transplantieren lassen. Auf ihren Freund, Wells Adams, kann sie sich dabei ebenfalls immer verlassen. Wenn sie mal eine starke Schulter braucht, ist er da.

