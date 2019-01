Allgemein | STAR NEWS

Saoirse Ronan: Unter Mamas Schutz

Saoirse Ronan (24) hatte beim Aufbau ihrer Karriere stets ihre Mutter an ihrer Seite.

Die junge Schauspielerin ('Maria Stuart, Königin von Schottland') weiß, dass Hollywood ein hartes Pflaster ist, und die Enthüllungen von #meToo haben dieses Wissen auf beunruhigende Weise bestätigt: Noch immer werden Missbrauchsskandale aufgedeckt. Von daher wollte Saoirse Ronans Mutter nichts dem Zufall überlassen und wich ihrer Tochter, die bereits im Filmgeschäft ist, seit sie laufen kann, nicht von der Seite und beschützte sie vor grabschenden Produzenten. "Ich habe keine Ahnung, was passiert wäre, wenn sie nicht für mich da gewesen wäre", blickt die Irin in einem Interview mit der britischen Ausgabe von 'Harper's Bazaar' zurück. "Ich wäre all dem sicher schutzlos ausgesetzt gewesen, aber sie hat mich einfach abgeschirmt. Mir war zwar durchaus bewusst, das es Menschen in der Branche gibt, die ihre Macht ausnutzen, denen man nicht trauen konnte oder die schlüpfrig sind, aber dank meiner Mutter wurde ich nie zum Opfer und dafür bin ich ihr sehr, sehr dankbar."

Unbedarft sei sie aber dennoch nicht, versichert Saoirse Ronan. "Ich hatte keinesfalls naive Ansichten, ich wusste, was möglich war, auch wenn ich davor geschützt wurde. Ich war nicht in Watte gepackt." Der elterliche Schutz hat ihrer Karriere offensichtlich keinen Abbruch getan, im Gegenteil: Saoirse Ronan gehört dank Mama heute zu den gefragtesten Schauspielerinnen überhaupt.

© Cover Media