Sängerin Ellie Goulding: So viele Promis auf einer Hochzeit

DE Showbiz - York Minster ist eine der schönsten Kathedralen in einer der schönsten Städte Englands. Der perfekte Ort, um sich in einer romantischen Zeremonie das Ja-Wort zu geben. Das dachte sich offensichtlich auch Ellie Goulding (32), die dort am Samstag (31. August) mit dem Kunsthändler Caspar Jopling (27) den Bund für's Leben schloss.

Ganz in Weiß…

Dabei heiratete die Sängerin ('Love Me Like You Do') ganz traditionell-romantisch in Weiß, mit Schleier, Schleppe und Spitze, nachdem sie und Casper sich im vergangenen Jahr verlobt hatten. Weniger traditionell gestaltete sich derweil ihre Ankunft im altehrwürdigen Gotteshaus: Das Brautpaar kam in einem VW-Camper vorgefahren. Und auch die Gästeliste war nicht gerade alltäglich: Wer kann auch auf seiner Hochzeit schon Dutzende Royals und Promis vorweisen.

Ellie Goulding hat prominente Freunde

Neben Sängerin Katy Perry (34) und ihrem Schauspieler-Ehemann Orlando Bloom (34) sowie Sienna Miller (37) und James Blunt (45) hatte Ellie Goulding auch Royal Sarah Ferguson und ihre Töchter Beatrice und Eugenie eingeladen. Eugenies Mann Jack Brooksbank hatte als Treuzeuge für Casper Jopling alle Hände voll zu tun. Nach der Zeremonie ging es weiter aufs nahegelegene Castle Howard, ein beeindruckender Landsitz im Norden der Grafschaft Yorkshire und eine weitere perfekte Hochzeits-Location. Herzlichen Glückwunsch, Ellie Goulding und Casper!

