Sängerin Ellie Goulding: Hilfe für Obdachlose in der Corona-Krise

DE Showbiz - Viele Stars packen in der Corona-Krise kräftig mit an, auch wenn sie selbst in Isolation zuhause sitzen. Auch Ellie Goulding (33) gehört zu denjenigen, die ihren berühmten Namen und ihre Kontakte dafür nutzen, Gutes zu tun.

400 Mobiltelefone für Obdachlose

Der Sängerin ('Love Me Like You Do') liegt das Schicksal der Schwächsten in der Gesellschaft ganz besonders am Herzen, und so hat der Star gemeinsam mit seiner Management-Firma Tap Music bei der Hilfsorganisation Crisis angefragt, ob diese Unterstützung braucht. Crisis kümmert sich in Großbritannien um Menschen, die auf der Straße leben, und gemeinsam hat man sich daran gemacht, 400 Mobiltelefone unter Obdachlosen zu verteilen, die es den Menschen ermöglichen sollen, Hilfe zu rufen und in Verbindung zu bleiben.

Ellie Golding weiß, wo Hilfe benötigt wird.

"Wir sind alle in Sorge wegen des Coronavirus", erklärte Ellie ihr Engagement gegenüber der 'Daily Mail' und fügte hinzu: " Menschen, die obdachlos sind, sind der Pandemie ganz besonders aufgeliefert, sie stellt eine Bedrohung dar. Wir haben zwar viele Bemühungen gesehen, Menschen in Notunterkünften unterzubringen, aber es sind noch immer viele da, die Hilfe benötigen. Ich bin entschlossen, meinen Beitrag zu leisten, damit sie verbunden bleiben können." Der Leiter von Crisis, Jon Sparkes, ist "unglaublich dankbar" für Ellies Spende.

Die Telefone haben ein Datenguthaben von umgerechnet 23 Euro und werden von Crisis-Mitarbeitern unter Bedürftigen verteilt. Ellie Goulding und ihr Ehemann Caspar Jopling halten sich derweil strikt an den Lockdown.