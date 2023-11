Allgemein | STAR NEWS

Sandy Meyer-Wölden: Was sie zum Liebescomeback mit Olli sagt

DE Deutsche Promis - Alessandra oder Sandy Meyer-Wölden (40) ist wieder da. Die Schmuckdesignerin war die Trumpfkarte von Oliver Pocher (45), nachdem dieser den gemeinsamen Podcast 'Die Pochers!' mit seiner Noch-Frau Amira (31) nicht mehr weiterführen wollte — Grund dafür waren Gerüchte, dass die Moderatorin bereits wieder liiert sei.

Entscheidung innerhalb von 24 Stunden

Schon kurz nach Ende des Ehepaar-Podcast präsentierte der Comedian eine neue Partnerin für ein neues Projekt: Bei 'Die Pochers! Frisch recycelt' versprüht er sein jetzt Gift an der Seite seiner Ex. Die hatte nicht viel Zeit, sich nach einer Anfrage des TV-Stars zu entscheiden, wie sie 'Bild' jetzt verriet. "Die Entscheidung musste relativ schnell getroffen werden. Ich habe mir Bedenkzeit ausgebeten – aber eigentlich hatten wir nur knapp 24 Stunden Zeit!" Schließlich machte sie aber mit ihrem Ex-Mann gemeinsame Sache: "Die Fortführung des Podcasts ist ja keine kleine Aufgabe. Schlussendlich habe ich mich entschlossen, ihn zu unterstützen – so bleibt der Podcast auch in der Familie." In der ersten Ausgabe betonte sie dann auch, dass sie und Amira ja gute Freundinnen seien.

Sandy Meyer-Wölden und Oliver Pocher sind miteinander im Reinen

Ganz so harmonisch läuft es mittlerweile zwischen Amira Pocher und Sandy Meyer-Wölden aber wohl nicht mehr, denn die Noch-Frau entfolgte die Ex-Frau von Oliver Pocher inzwischen bei Instagram. Ein für viele durchaus nachvollziehbarer Schritt. Doch wie läuft es nun zwischen Sandy und Olli? "Ich muss sagen, dass Olli und ich unsere Kämpfe nach unserer Trennung ja schon lange hinter uns haben. Alles, was zwischen uns geklärt werden musste, wurde vor mehr als zehn Jahren geklärt. Mittlerweile sind wir richtig gut befreundet!" Mehr als "gut befreundet" sei aber nicht drin, versicherte die Designerin. Ein Liebescomeback bezeichnete Sandy Meyer-Wölden dann auch kurz und knapp als "Quatsch!"

Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Frederic Kern/Geisler-Fotopress