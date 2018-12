Allgemein | STAR NEWS

Sandra Völker: Von Hartz IV zur Kleinunternehmerin

Sandra Völker (44) hat die Reißleine gezogen.

Die ehemalige Profi-Sportlerin hat eine schwere Zeit hinter sich: 2013 trennte sie sich von dem Vater ihrer ältesten Tochter, meldete Insolvenz an und musste für einige Jahre von Hartz IV leben. Anfang des Jahres war dann aber der Knoten geplatzt: Sandra hat nicht nur über 20 Kilo abgenommen, sondern arbeitet jetzt unter anderem auch als Kleinunternehmerin. Sie ist mit sich im Reinen. Es war aber ein steiniger Weg, wie sie im Interview mit ‘BUNTE’ erklärt: "Meine Existenzängste waren so übermächtig, dass ich keinen klaren Gedanken fassen konnte. Ich habe mich unheimlich geschämt und stand emotional vor der größten Herausforderung meines Lebens. Zum Glück hatte ich eine erstklassige Insolvenzverwalterin, auch mein engstes Umfeld war für mich da. Diese Menschen zeigten mir Auswege und neue Perspektiven. Heute habe ich wieder zu mir selbst gefunden."

Mit ihren Erfahrungen hilft sie nun auch anderen Menschen, unter anderem, indem sie Vorträge in Firmen hält, wie sie fort fährt: "Ich habe drei Jobs parallel und bin jetzt Kleinunternehmerin. Ich arbeite freiberuflich als Schwimmlehrerin, halte Motivationsvorträge in Firmen und arbeite in einer Boutique am Timmendorfer Strand. Aber nicht im Verkauf, sondern im Lager, also Räumen und Packen. […] Ich weiß noch nicht genau, wo die Reise hingeht, aber ich fühle mich auf einem guten Weg, mental und körperlich. Deswegen möchte ich mit meinen Vorträgen, Seminaren und dem Personal Coaching andere Menschen ermutigen und inspirieren. Mein Motto lautet: hinfallen, aufstehen und weitermachen. Egal ob im Berufs- oder Privatleben, jeder von uns hatte schon außergewöhnliche Situationen zu meistern."

So bleibt die Hoffnung, dass auch anderen Menschen gelingen kann, was Sandra Völker geschafft hat.

© Cover Media

Weitere Artikel