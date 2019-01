Allgemein | STAR NEWS

Samuel L. Jackson: Er nervt, bis er seinen Willen kriegt

Samuel L. Jackson (70) hat keine Ruhe gegeben.

Der Darsteller war vor knapp 20 Jahren in dem Thriller ‘Unbreakable’ neben Bruce Willis (63) zu sehen. In Kürze kommt ein Sequel, beziehungsweise ein Spin-off mit Figuren aus ‘Split’ in die Kinos. Samuel hat lange darauf hingearbeitet, wie er nun in der Sendung ‘Good Morning America’ verriet, als er neben M. Night Shyamalan (48) saß, der alle drei Filme inszeniert hat: "Ich bin immer auf der Suche nach meinem nächsten Job! Ich habe ihn einfach immer wieder höflich gefragt: ‘Werden wir jemals diesen Film machen?’" M. Night musste grinsen: "Es war mehr oder weniger höflich. Er hat dann seine üblichen Schimpfworte eingeworfen, um das ganze etwas aufregender zu machen."

Samuel fand gar nichts unübliches daran, den Regisseur zu belagern, schließlich macht er das häufiger, wenn er gerade nichts zu tun hat: "Das hing immer davon ab, ob ich wusste, was mein nächster Job war oder nicht. Wenn ich das nicht wusste, war ich immer ein wenig verzweifelter, diesen Film mit ihm zu drehen."

In den 20 Jahren seit ihrer ersten Zusammenarbeit hat sich wenig verändert zwischen M. Night Shyamalan und Samuel L. Jackson. Ersterer wird immer noch von der Star-Präsenz des Schauspielers eingeschüchtert – auch wenn die beiden sich schon seit Ewigkeiten kennen. M. Night gab zu: "Er hatte schon immer diesen Swag. Ich glaube, als ich 29 Jahre alt war und dich geführt habe, war ich unglaublich eingeschüchtert. Ich bin immer noch eingeschüchtert von ihm! Am Set bin ich immer der indische Nerd, dann kommt er zum Dreh und jeder hält inne. Ich habe Selbstbewusstsein und weiß genau, was ich ihm sagen will. Dann kommt er einfach mit seinem Swag daher und ich vergesse alles und fange an zu stottern. Er hat eine unglaubliche Präsenz!"

