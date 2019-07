Allgemein | STAR NEWS

Samuel Koch: Instagram auf den Kopf gestellt

DE German Stars - Samuel Koch (31) hat sich nach seinem verheerenden Unfall bei 'Wetten, dass...?' nicht unterkriegen lassen. Er arbeitet nicht nur emsig daran, seiner Querschnittslähmung zu trotzen und seine motorischen Fähigkeiten zu verbessern. Samuel hat auch als Schauspieler zahlreiche Aufträge ergattern können. Seine Krankheit und seinen Beruf verbindet er jetzt mit einem neuen Instagram-Video.

Die Kamera falsch herum gehalten?

In dem Clip ist er kopfüber hängend unter freiem Himmel zu sehen. Auf ein Trainingsgerät gespannt dreht sich der Darsteller, während er seine Fans mit einer Ankündigung glücklich macht: Sein Film 'Draußen in meinem Kopf' wird am Mittwoch [24. Juli] um 23:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. "Hallo, liebe Leute. Ich bin mal wieder so, wie ich es am liebsten mag, nämlich draußen und über Kopf. Am Mittwochabend wird es aber abgefahren, denn da gibt es 'Draußen in meinem Kopf', einen Film, in dem ich mitspielen darf", verkündet Samuel in die Kamera, bevor er seine Co-Stars und die Crew nennt und erklärt, wie wundervoll die gemeinsame Arbeit an dem Streifen war.

Neue Chance

In 'Draußen in meinem Kopf' spielt Samuel den jungen Sven, der an Muskelschwund leidet und nicht mehr lange zu leben hat. Im vergangenen Jahr wurde der Streifen bereits in den Kinos gezeigt, hatte dort aber nur wenige Zuschauer angelockt. Nun ist die Hoffnung, dass das Drama durch die Ausstrahlung im ZDF ein großes Publikum finden wird – wenn auch erst um 23.15 Uhr. Samuel Kochs Fans freuen sich jedenfalls auf die Ausstrahlung – und über den amüsanten Über-Kopf-Auftritt auf Instagram.

