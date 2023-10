Allgemein | STAR NEWS

Samuel Koch: Er träumt von Kindern und mehr Zeit mit seiner Sarah

DE Deutsche Promis - Samuel Koch (36) und seine Ehefrau Sarah (37), mit der er seit 2016 verheiratet ist, können sich über Langeweile wahrlich nicht beschweren. Samuel hat als Schauspieler gut zu tun, und nachdem Sarah fünf Jahre lang als Flugbegleiterin zwischen den USA und Europa hin und her jettete, steht sie jetzt für ‘Unter uns’ vor den Kameras. Doch das Paar hat noch mehr Pläne.

Sarah Koch schärft ihr Profil

Für ihre neue Rolle ist Sarah dankbar und sie freut sich über viele neue Follower*innen auf Instagram, denn die sind wie eine zweite Währung auf dem Jobmarkt: "Viele Besetzungen werden mittlerweile gar nicht mehr danach entschieden, ob jemand gut ist, sondern wie viele Follower jemand hat", erklärte sie im ‘Bunte’-Interview. Doch wenn es nach ihr ginge, wäre sie auch bald reif für den nächsten Lebensabschnitt: Kinderbücher schreiben in einem Haus am Meer, gern in Italien, mit einem Baby auf dem Schoß. Dem könnte auch Samuel einiges abgewinnen.

Samuel Koch ist bereit für Kinder

"Es ist nicht so schlecht, sich zu vermissen, dann kann man sich auch mal wieder überraschen", sagte Samuel Koch pragmatisch zu den häufigen Trennungen von seiner Frau, aber auch er hat schon über das Thema Kinder nachgedacht und beantwortet ungefragt, worüber manche Fans wohl nachdenken: "Wird jetzt langsam Zeit mit den Kindern, weil wir immer älter und runzliger werden", scherzte er im Juli im YouTube-Format ‘Leeroy will’s wissen’. " Das vegetative Nervensystem funktioniert bei mir glücklicherweise. Verdauungs-, Atmungs- und Sexualorgane sind vom vegetativen Nervensystem angesteuert und deswegen ist da alles cool." Und Sarah hat schon über die praktischen Fragen nachgedacht: "Wir hätten auf jeden Fall die Unterstützung unserer Familie. Außerdem könnte ich einfach meine Mama als Nanny mit zum Set nehmen", sagte sie. Und irgendwann sitzen Sarah und Samuel Koch dann mit ihrer Familie hoffentlich wirklich in ihrem Häuschen in Italien und blicken aufs Meer.

Bild: picture alliance / Eventpress | Eventpress Becher

